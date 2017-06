Investigaciones sobre Odebrecht generaron reacciones de funcionarios de Gobierno

Las acciones de la Fiscalía por el caso Odebrecht generaron la reacción de varios ministros y funcionarios de Estado la tarde de este viernes 2 de junio del 2017.

Ellos participaron en el primer gabinete itinerante del presidente Lenín Moreno y que se desarrolló en la Unidad Educativa del Milenio Eugenio Espejo en la ciudad de Babahoyo (Los Ríos).



La canciller María Fernanda Espinosa refirió que el Mandatario ha sido claro en que el régimen se compromete a dar el apoyo necesario a la Función Judicial en el caso. "El presidente Moreno ha dicho 'no escatimaremos esfuerzos para erradicar la corrupción y haremos una cirugía mayor'", comentó.



Espinosa, quien fue nombrada por Moreno para conformar un Frente Anticorrupción, dijo que el Mandatario le ha dado la instrucción de avanzar hacia un mecanismo de cooperación con las Naciones Unidas y la Convención para la erradicación de la corrupción.



"Estamos con nuestra misión en Nueva York haciendo ya los contactos, debemos firmar un acuerdo de cooperación con la Secretaría de la Convención y el Presidente hará los contactos directa y personalmente con el secretario general de la ONU", indicó.



Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social, dijo que los funcionarios deben pregonar con el ejemplo. "Caiga quien caiga, hay que ser totalmente radicales contra la corrupción"

.

El secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, también fue consultado sobre una supuesta lista que circuló en redes sociales y que involucran su nombre. Él respondió: "desconozco totalmente lo que me comentan, pero hay que tener mucho cuidado porque son temas muy sensibles. Por supuesto, a la Justicia siempre abiertos a rendir cuentas a todo nivel", anotó.



La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, agregó que el Estado trabajará decididamente contra la corrupción, más allá del ofrecimiento hecho en la campaña electoral.



Moreno participó con sus ministros en el primer gabinete. Él informó que la administración ejecutiva estará dividida en siete consejos sectoriales.



El primero es el de la Producción que estará a cargo del vicepresidente Jorge Glas; el de Seguridad, que estará liderado por Miguel Carvajal; el de Política Exterior y Promoción, por María Fernanda Espinosa; la Política social, por Augusto Barrera; la de Hábitat y Ambiente, por Virgilio Hernández; la de Infraestructura y Recursos no Renovables, por Paúl Granda. Y al frente de la Política Económica estará Patricio Rivera.

​

Dicho consejo se reunió esta tarde en la Gobernación de Los Ríos en el centro de Babahoyo.