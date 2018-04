Investigación por 'terrorismo' a activistas independentistas en Cataluña

Al menos una mujer fue arrestada la mañana del martes 10 de abril del 2018 por “rebelión” y “terrorismo” dentro de una investigación sobre los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña, grupos independentistas radicales detrás de recientes protestas, informó el Ministro español del Interior.

“Detención hay una, de una señora (...). No obstante la operación sigue abierta y es verdad que las imputaciones que se les hacen es por rebelión y por terrorismo”, declaró el ministro Juan Ignacio Zoido a la cadena Telecinco.



La detención se hizo a solicitud de la Audiencia Nacional, un alto tribunal en Madrid a cargo de asuntos de terrorismo entre otros, afirmó el ministro y confirmó una fuente judicial.



Los CDR “empezaron ya a ejercer actuaciones violentas antes y durante el proceso” del gobierno catalán que proclamó sin éxito la secesión de la región de Cataluña de España el año pasado, indicó Zoido.



Estas agrupaciones de barrio, cercanas a la extrema izquierda independentista, surgieron para garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña, prohibido por la justicia, movilizando a personas para “proteger” los colegios electorales.



Esa jornada se instalaron delante de los centros de votación, obligando a los policías a desalojarlos, lo que generó imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo.



Tras semanas de escasa movilización, los comités se reactivaron con fuerza en marzo tras el envío a prisión preventiva de dirigentes independentistas.



Algunas de sus manifestaciones terminaron en disturbios, con algunos heridos leves y detenciones.



“Hace días que se anunciaba una actuación de este estilo y la esperábamos. No nos engañemos, el Estado no frena sino acelera. Y es consecuencia del trabajo bien hecho que llevamos a cabo”, reaccionaron en un comunicado divulgado en redes sociales los CDR, que convocaron una nueva concentración en Barcelona.



Nueve dirigentes independentistas, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, se encuentran encarcelados cerca de Madrid en el marco de una causa del Tribunal Supremo por “rebelión”.



Este cargo, penado con hasta 30 años de cárcel, ha generado controversia ya que implica un levantamiento violento, lo que a juicio de algunos juristas no se produjo.



“Ha habido más de 300 actos de violencia” en Cataluña, algunos de ellos ligados a los CDR, principalmente contra las fuerzas del orden o la justicia, aseveró Zoido.