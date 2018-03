Recaban pistas en la cárcel de mujeres de Guayaquil tras el asesinato de su directora

En esta semana comenzó un casting para el grupo musical del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil. Algunas de sus primeras integrantes recobraron la libertad y Gavis Moreno planeó su reconformación.

Esa fue una de las últimas actividades que realizó como directora del centro carcelario, antes de su asesinato la noche del martes mientras se trasladaba a su casa. Recibió 12 disparos cuando la camioneta en la que se trasladaba fue interceptada por dos hombres, cerca de un intercambiador que conecta la vía a Daule con la Perimetral.



La mañana de este miércoles 28 de marzo del 2018 se elevó una capilla ardiente en su vivienda, ubicada en la Isla Trinitaria. Un grupo de policías custodiaba el sitio.



Moreno, de 45 años, era abogada y madre de dos niños de 11 y 7 años. Durante ocho meses estuvo a cargo de la penitenciaría que registra 850 mujeres privadas de libertad.



“No conocíamos de enemigos. Ella trabajó desde los 12 años, consiguió sus estudios por mérito propio. Pedimos justicia, porque tenía muchos sueños para trabajar con las internas y cambiar su calidad de vida”, contó Alexandra Ortiz, una de sus hermanas.



La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, confirmó que la directora no contaba con resguardo policial. “Los directores de los centros de rehabilitación, cuando tenemos la sospecha de que pueden enfrentar algún peligro, pueden solicitar resguardo. En el caso de Gavis Moreno teníamos el reporte de ninguna alerta”, dijo.



Sin embargo, Víctor Araus, jefe de la Dirección de delitos contra la Vida (Dinased), explicó que sí habría tenido amenazas, de acuerdo con las primeras entrevistas a las personas más cercanas a su trabajo. Pero no hubo denuncias.



La Policía y la Fiscalía hicieron una inspección en la Penitenciaría de mujeres. En cinco celdas hallaron celulares y retiraron el computador de la dirección en busca de indicios. También investigan el celular de Moreno para revisar sus llamadas.



La coordinadora zonal 8 de Justicia, Gina Godoy, presentó la noche de ayer la denuncia por asesinato ante la Fiscalía. Hasta este mediodía no había una hipótesis clara, según indicó la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón.



“Tenemos una fiscal especializada en el caso. Además tenemos que esperar los informes de autopsia y la evidencia recabada”, explicó poco antes de trasladarse al velatorio.



La directora terminó su jornada cerca de las 18:30 del martes. El conductor del auto también resultó herido en el atentado, pero logró llevarla hasta el Hospital Universitario donde solo confirmaron su muerte. El chofer recibió un disparo en el abdomen y será intervenido quirúrgicamente.



Con Moreno son tres los directores carcelarios asesinados en Guayaquil. En el 2007 Soledad Rodríguez, exdirectora de la Penitenciaría del Litoral, fue atacada mortalmente afuera de su casa. Dos años antes Eddy Enríquez, su antecesor en el cargo, fue acribillado.



Los colaboradores de Moreno en el centro carcelario la recuerdan como una funcionaria cercana a las internas y preocupada por implementar más talleres de arte para la rehabilitación. “Apoyó muchos proyectos como el baile y el canto. Y están a la vista los murales que motivó, dentro y fuera del centro”, dijo uno de los trabajadores.



Las paredes teñidas con colores vivos y mensajes de libertad, con rostros femeninos de esperanza, son ahora el recuerdo de su trabajo. Su sepelio está previsto para mañana por la tarde.