Interpol aún no informa sobre ubicación del expresidente Alejandro Toledo

La policía internacional (Interpol) aún no comunica la ubicación del expresidente peruano Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, informó hoy, 3 de mayo de 2017, la Corte Superior de Justicia de Lima.

El juez Abel Concha, titular del 16 Juzgado Penal con Reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, precisó que "la Interpol aún no ha comunicado oficialmente al juzgado la ubicación de Toledo en algún país del mundo y por ello aún no se puede iniciar el trámite de extradición."



El magistrado aclaró que, en su momento, el juez Mario Guerra envió oficios a la Oficina Distrital de Condenas, la Policía Judicial y la Interpol "para que tramite la orden de captura y se ejecute la prisión preventiva" de Toledo "y los demás procesados, quienes ya se encuentran con código rojo a nivel mundial."



Concha remarcó que "la diligencia regular es obtener de Interpol, en primer lugar, la ubicación del procesado y en base a ello hacer el pedido."



"Posteriormente se oficializa a la Unidad de Cooperación Judicial para la extradición", señaló el comunicado.



El expresidente Toledo (2001-2006) está siendo procesado tras la denuncia de haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para ganar la licitación para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en 2005.



No obstante, la orden de captura está en manos de la justicia de Estados Unidos, donde reside habitualmente Toledo con su esposa, Elianne Karp, quien también ha sido incluida en el proceso.



Toledo insistió, en un mensaje difundido hoy, en que no ha cometido delito alguno y en que no se ha respetado el debido proceso en la investigación abierta en su contra.



"Ni antes, ni durante ni después de mi gobierno cometí delito alguno", afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook.



El ex jefe de Estado afirmó que el Poder Judicial ha cometido irregularidades por presuntamente "esconder" una carta que envió Suiza para que sea considerada en un segundo proceso en su contra por el caso Ecoteva, referido a las compras inmobiliarias hechas por su suegra, Eva Fernenbug, tras dejar la presidencia de Perú.



La referida carta, enviada el 20 de marzo, señala que no pueden acceder al pedido de la justicia peruana para remitir los movimientos financieros de Ecoteva, propiedad del empresario peruano-israelí Josef Maiman, porque la solicitud no está debidamente fundamentada y solicita mayor información sobre los supuestos pagos de corrupción.



La Corte de Justicia de Lima emitió el comunicado de hoy después de que el fiscal Alonso Peña señalara al portal del diario El Comercio que el juez Guerra aún no ha gestionado la orden de captura internacional por el caso Ecoteva, a pesar de que el pasado 17 de abril ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo.