El 70% de integrantes de las mesas electorales son universitarios en Chimborazo

Johanna Paredes, de 19 años, integra una de las 1318 juntas receptoras del voto que se instalaron la mañana de hoy, 19 de febrero del 2017, en Riobamba. La joven cursa el tercer semestre en la carrera de Contabilidad y Auditoría, y fue elegida como vocal principal.

Pero no es el único rostro joven en su mesa electoral, las otras tres integrantes también son estudiantes universitarias. Y algo similar ocurre en las mesas masculinas y femeninas de los 130 recintos electorales de la provincia.



"El 70% de integrantes de las juntas receptoras del voto son estudiantes universitarios", informó Mariana Siguenza, directora de la delegación provincial del CNE en Chimborazo.



Según ella, en esta ocasión los jóvenes son mayoría en respuesta a la solicitud de los representantes de las organizaciones políticas. Ese pedido se hizo en uno de los consejos consultivos, previos a la organización del proceso electoral.



"Los jóvenes nos demostraron su entusiasmo y compromiso con este deber ciudadano desde el inicio. Ellos fueron capacitados y han respondido bien, por eso se logró instalar sin retrasos el 100% de las juntas receptoras", dijo Siguenza.



Para Paredes, participar en un proceso electoral es una experiencia nueva. "Al principio estaba enojada porque a nadie le agrada pasar todo el día en un recinto electoral. Pero entendí que de este proceso depende el futuro de nuestro país, y que al ser designada por el CNE, me convertí en parte importante de este proceso", contó la joven.



En las parroquias rurales los universitarios también se consideran una fortaleza en la recepción del voto. Allí hay menor cantidad de personas con formación académica.



Verónica Adriano, de 23 años, fue asignada como vocal principal en su parroquia, Cubijíes. "He participado siempre como miembro de la junta. Aquí hay que ayudar a la gente, especialmente a los adultos mayores con paciencia y amabilidad. Muchos se confunden al recibir tantas papeletas", cuenta la joven, estudiante de la carrera de ingeniería civil.