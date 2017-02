Uso de institución pública como centro de control electoral se investiga en Santo Domingo

En una aula que se habría utilizado como centro de control electoral paralelo, de una organización política en Santo Domingo de los Tsáchilas, aparece un sello con el logotipo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En el cristal de la puerta hay un adhesivo con la palabra “laboratorio 1” y desde ahí se divisan 11 computadoras en cuyos escritorios se encuentran desperdigados documentos que serían actas electorales.



La mañana de este martes 21 de febrero del 2017, los movimientos políticos Creo, Centro Democrático y Partido Social Cristiano formalizaron una denuncia ante la Fiscalía por un presunto mal uso de un bien público para fines electorales del partido de Gobierno.



Este hecho se da dos días después de realizadas las elecciones generales donde se votó por Presidente de la República, Vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos.



Según los denunciantes, miembros del movimiento Alianza País utilizaban un aula de las instalaciones del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), como centro de control electoral paralelo.



Luis Felipe Buenaño, delegado político de CREO, señaló que no es ilegal que se cuente con un sistema de verificación de votaciones. Pero aclaró que sí es motivo de investigación el hecho de que se emplee un bien público para actividades que no tienen que ver con las funciones específicas del Secap.



Las organizaciones políticas conocieron de esta novedad la noche del lunes 20 de febrero del 2016. La Policía, la Fiscalía y peritos de Criminalística estuvieron en el lugar hasta las 23:00.



Byron Quito, del movimiento Centro Democrático, pidió que se investigue lo ocurrido porque normalmente las otras organizaciones contratan centros de controles particulares y los gastos corren por cuenta de cada sujeto político. “Necesitamos que se identifique a los responsables que autorizaron el uso de estas instalaciones públicas para fines electorales”.



Los dirigentes del movimiento Alianza País brindaron breves declaraciones cuando fueron abordados por los medios de comunicación mientras se retiraban del Secap. Uno de los delegados puntualizó que “estaban en el lugar pero ya nos estamos retirando”. Luego abandonaron las instalaciones y la puerta del laboratorio 1 se cerró y quedó con custodia policial.



El director Provincial del Consejo Nacional Electoral, Fabián Sotomayor, indicó que hasta esta mañana no tenían una denuncia sobre este hecho, en esa dependencia.



También aclaró que cuentan con un sistema informático para generar la información con los votos que recibieron los candidatos. “Las actas originales las tenemos en nuestro centro de procesamiento con resguardo militar. Los delegados políticos cuentan con una copia de las actas que se les entregó en las juntas receptoras del voto y creemos que esas son las que utilizan para su propio conteo”.



Este mediodía, la Fiscalía y la Policía Criminalística acudieron nuevamente al Secap para tomar procedimiento a partir de la denuncia presentada por las organizaciones políticas.