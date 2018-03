3 instituciones de salud de Guayaquil reclaman por deuda del Estado que supera los USD 200 millones

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) y la Sociedad Protectora de la Infancia reclaman por pagos pendientes al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El monto ascendería a casi USD 250 millones, según anunciaron sus directivos.

Óscar Orrantia, director de la Junta de Beneficencia, dijo que la deuda total con la institución es de USD 112 millones. “Eso significa, más o menos, 14 meses de atraso (…). Hemos tenido que vender algunos de nuestros activos, que son nuestras reservas, para poder subsistir”.



En el caso de Solca, solo en Guayaquil la deuda bordea los USD 60 millones. En todo el país está en USD 130 millones, según informó Sixto Cuesta, presidente de la comisión de finanzas de la entidad oncológica.



“El impuesto de Solca, denominado de esa forma, recauda alrededor de USD 150 millones, de lo cuales Solca en el país recibe USD 66 millones. Y se sigue llamando impuesto de Solca”. Cuesta pidió que la institución reciba la totalidad de esos recursos y que el proceso de auditoría no sea tan engorroso.



El alcalde Jaime Nebot dio su respaldo a las instituciones porteñas. Dijo que de la cancelación de la deuda depende que los hospitales sigan funcionando y planteó un plan de pago. “De hoy en adelante deben pagar y dar servicio en función de ese pago. No dar más crédito”, dijo.

El anuncio se dio ayer, durante un foro en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Los pedidos fueron dirigidos a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien visitó ayer Guayaquil.



En la mañana Espinosa recorrió el hospital León Becerra, de la Sociedad Protectora de la Infancia, entidad que comenzó los reclamos por falta de pago. Ricardo Koenig, presidente de la institución, dijo que el monto asciende a USD 7,2 millones. “Si no nos pagan, cerramos. Esa es la realidad”, reiteró.



La Ministra recorrió las salas donde se recuperan los pacientes del programa de cirugías de labio leporino y paladar hendido, de la Fundación Global Smile. Y fue parte de la inauguración de una nueva sala de cuidados intensivos para adultos.



“Tiene que haberse cumplido con la verificación de los montos, saber cuáles son los montos reales que tienen que ser cancelados, en caso de que existan -dijo Espinosa en cuanto a la deuda con este pediátrico-. El Ministerio no va a dejar al León Becerra, no vamos a permitir que una institución tan valiosa como esta cierre sus puertas”.