Inscripción por primera vez en planteles fiscales será hasta el 23 de junio

Hasta el próximo 23 de junio del 2018 podrán completar el proceso de inscripción en línea, quienes deseen ingresar al sistema educativo público por primera vez. Daniel Serrano, subsecretario del Ministerio de Educación, apuntó que 22 800 interesados ya se registraron para obtener un cupo en el ciclo 2018-2019, correspondiente al régimen Sierra y Amazonía.



El proceso está dirigido a estudiantes de educación inicial, primero de educación general básica y alumnos que se trasladan de otros sostenimientos (particular, municipal y fiscomisional) al sistema educativo fiscal. La inscripción se debe realizar en esta página web



Serrano subrayó que con este sistema, se evita que los padres de familia tengan que acercarse a una oficina para completar el trámite. Los representantes que no cuentan con acceso a Internet, pueden realizar el proceso acercándose a cualquier distrito educativo o a un infocentro.



Para la inscripción, se requiere el número de cédula del estudiante y de su representante legal. Además, se necesita la planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante.



Los postulantes que se trasladan de otros sostenimientos al sistema público, deben presentar la libreta de calificaciones del último año cursado para verificar en qué año se inscribirá al aspirante.



El Ministerio también delineó un cronograma para casos especiales, como aspirantes que tengan hermanos en el sistema fiscal; alumnos que deseen ingresar a Educación Intercultural Bilingüe y estudiantes que se encuentren en casos excepcionales de migración, reinserción educativa, educación especial e inclusiva, vulnerabilidad, refugiados o jornada nocturna. En esos casos, los interesados deberán inscribirse, del 11 al 23 de junio, en las sedes tradicionales que se habilitarán a escala nacional.



Los representantes de los nuevos inscritos podrán consultar, del 23 de julio al 11 de agosto, la institución educativa a la que fue asignado su hijo. La información se colgará en esta plataforma



Serrano recordó que los estudiantes que ya forman parte del sistema educativo fiscal no deben realizar ningún trámite, dado que son promovidos al siguiente nivel de forma automática.



Para la fase de traslados, el subsecretario indicó que este proceso solo se realiza por cambios de domicilio, fuera del mismo circuito en el que fue asignado el estudiante y en casos de vulnerabilidad.



Esta etapa de traslados tendrá dos fases. La primera, del 30 de julio al 4 de agosto del 2018. En ese lapso se gestionará los requerimientos de traslados de estudiantes nuevos en el sistema fiscal. La segunda fase correrá del 6 al 11 de agosto, y servirá para atender los requerimientos de traslados de estudiantes que ya son parte del sistema fiscal.

María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano, recordó que todos los trámites son gratuitos. La funcionaria pidió a los padres denunciar cualquier cobro indebido u otro tipo de irregularidades en el proceso.