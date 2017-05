El Inocar recomienda tener precaución frente al aguaje

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó sobre condiciones de oleaje moderado entre el viernes 26 y el lunes 29 de mayo del 2017, con olas que llegan a las costas ecuatorianas provenientes de altas latitudes del Pacífico Sur con periodos menores a 18 segundos.

El oleaje coincide con un período máximo de aguajes durante estos días, lo que implica el incremento en el nivel del mar y el rompimiento en las costas de olas con mayor altura, informó el Inocar en un comunicado. Según la entidad, los turistas pueden disfrutar de los balnearios siempre y cuando tomen precauciones.



Se prevé que el mar esté ligeramente agitado. Hasta el 29 de mayo se presentarán olas con periodos variables entre 12 y 18 segundos con alturas entre 0.3 y 1.4 metros (mayores en localidades como Punta Carnero, Mar Bravo, Anconcito).



Las olas romperán con mayor intensidad en ciertas playas del centro y sur del perfil costero, correspondientes a las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas; y al sur de las islas Galápagos, que están expuestas directamente a oleajes del suroeste. En las costas oeste y sur de la región Insular, las alturas máximas de las olas estarán comprendidas entre 1.5 y 1.7 metros.



Se recomienda a los pobladores, turistas y a quienes realizan sus actividades en la playa estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



“Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el agua, preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, cuales son las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas”, recomienda el Inocar.



En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca –agrega la entidad-, es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente, se debe nadar en dirección paralela a la orilla hasta dejar atrás la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado.