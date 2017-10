Inmobiliar subastará 74 bienes valorados en USD 23 millones

Entre el 15 y el 16 de noviembre el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) sacará a la venta 76 bienes inmuebles, con precios que van desde los USD 7 000 (un estacionamiento en un edificio del norte de Quito) hasta los USD 7 520 000 (un terreno en la isla Mocolí, en Samborondón).

Esta será la segunda venta de inmuebles que realiza Inmobiliar en lo que va del año, con la que espera obtener por lo menos USD 23 millones.



Se trata de un grupo de bienes que forman parte de los 333 que, según la entidad, se venderán, en respuesta a la disposición del presidente Lenín Moreno. El Jefe de Estado indicó el 8 de agosto pasado que para superar la situación económica del país se pondrán a la venta los bienes de Inmobiliar.



La entidad administra unos 5 000 bienes estatales, pero no todos se pueden vender, explicó Nicolás Issa, director de la institución. Tampoco se sabe en cuánto están avaluados. “De los 5 000 bienes solo podemos subastar 333. No sabemos cuánto valen los 5 000, y saberlo nos tomará algún tiempo” añadió el funcionario.



Issa indica que hay bienes que no están listos para subasta porque su estado de mantenimiento genera problemas con el avalúo municipal.



“ Tenemos bienes de la banca cerrada, incautados por temas de narcotráfico, además de bienes propios del Estado que no se están usando. Tenemos bienes que están deteriorados y, a veces, el avalúo está por encima de lo que realmente cuestan, por eso se dificulta la venta”, puntualiza.



En la primera subasta de 15 inmuebles, que se realizó entre el 30 y 31 de agosto, Inmobiliar ya consiguió USD 4 millones.



El director del ente señaló que hasta el 2018 se habrán vendido los 333 bienes, valorados en USD 107 millones. La mayoría de estas propiedades corresponde a incautaciones de la banca cerrada, dijo Issa, pero no precisó el porcentaje.



“Si nos va bien en esta subasta, en seis meses habremos vendido lo que se vendía normalmente en un año, porque en los dos años anteriores se vendieron bienes por USD 28 millones anuales en promedio”, explicó el directivo.

Entre los bienes inmuebles que se subastarán el próximo mes está un departamento en Salinas, avaluado en USD 25 039,46 ; un terreno en el Malecón de Manta en un valor de USD 481 091,33 y un lote en el Club Los Arrayanes, en Quito, avaluado en USD 446 724,02.