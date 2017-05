Dos iniciativas para reformar la Ley de Comunicación

Durane la primera semana de mayo arranca un nuevo proceso de debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El objetivo es recoger los puntos de vista de diferentes actores para redactar una reforma que permita mejorar la normativa.

El movimiento Centro Democrático, del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, apadrina la iniciativa. Uno de los talleres de trabajo se realizará mañana en Quito y se espera reproducirlos en varias ciudades. Él considera necesario reformular la LOC, sobre todo para evitar que se convierta en un mecanismo de presión a los medios de comunicación.



La reforma a la Ley fue una propuesta de campaña que anunció el presidente electo -y aliado de Jairala- Lenín Moreno. El próximo Mandatario busca un acercamiento con los medios, en función de objetivos nacionales. Esto dentro del anunciado cambio de estilo que espera dar en su Gobierno.



Es la segunda propuesta que se hace en torno a posibles cambios de la Ley. Antes, la Mesa de Concentración sobre la Ley de Comunicación ya realizó un encuentro para analizar los cambios.



Alrededor de esa plataforma están unas 50 personas de diferentes organizaciones sociales. En los debates previos ha habido consenso en torno a que la Ley dificulta el ejercicio periodístico en el país.



También que coarta la libertad de expresión y que tiene un aparato de control y castigo que pone contra las cuerdas a los actores de comunicación contrarios al Régimen. Es sobre todo, porque sus autoridades no garantizan una independencia; dependen del Gobierno de turno.



Jairala ya se había pronunciado en días pasados sobre la importancia de cambiar las reglas del juego. Esto a propósito del caso Página 12, en el que siete medios de comunicación privada fueron multados por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

La multa se dio por no reproducir un reportaje del diario argentino Página 12, que no tenía contrastación. Y donde se hablaba, en época electoral, en contra del candidato de la alianza de oposición Creo-SUMA, Guillermo Lasso.



Jairala pidió a Lenín Moreno que pida el archivo del proceso y el Presidente electo estuvo de acuerdo. Pero el Ejecutivo, legalmente, no tenía competencia para hacerlo. La Supercom sancionó a los medios.

Este caso será abordado en la reunión prevista para mañana. Han sido invitados representantes de organizaciones, colectivos y medios vinculados a la comunicación. Sus aportes darán forma a un documento que será entregado a las nuevas autoridades del Gobierno, para tramitarlo vía Legislativa.