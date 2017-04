Iniciativa popular para reformar ordenanza relacionada con servicio de taxis, fue desestimada en el Concejo

La iniciativa popular que pretendía realizar reformas a la Ordenanza 047, relacionada con el servicio de taxis, fue desestimada y archivada en el Concejo Metropolitano de Quito, este 27 de abril del 2017.

El proyecto de normativa planteado por un gremio de taxistas que buscaba que algunas unidades amarillas, que no están regularizadas, accedan a un cupo, en el caso de que se abran las posibilidades. Pero esto no fue aceptado.



Patricio Ubidia, concejal de Alianza País, quien presidió la Comisión Especial encargada de analizar el tema mencionó que los proponentes no presentaron las firmas de respaldo en los plazos previstos. Por esto el Concejo Metropolitano desestimó y archivo el proyecto planteado por los conductores de taxis.



Esta propuesta de iniciativa popular no tiene relación con el estudio sobre la oferta y la demanda del servicio de taxis en el Distrito. Este diagnóstico fue elaborado por solicitud de la Secretaría de Movilidad y antes de ser debatido en el Concejo, deberá ser analizado por la Comisión de Movilidad.



Para analizar los resultados de este estudio no existen plazos establecidos.

Mientras la comisión de diálogo de los taxistas regularizados tiene previsto seguir manteniendo reuniones con los dirigentes del gremio para solventar las inquietudes planteadas.



Este miércoles 3 de mayo del 2017, a las 11:30, está previsto conocer los informes sobre la malla curricular para capacitar a los conductores de taxis, las solicitudes remitidas a las empresas que instalan taxímetros para que no coloquen estos equipos en unidades informales y los oficios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para conocer qué aplicaciones están autorizadas a prestar el servicio de taxis en Quito, precisó Sergio Garnica, concejal independiente, quien preside la comisión de diálogo con los taxistas.