Ingrid León rechazó la vinculación de su hijo en la muerte de Fausto Valdiviezo

En una rueda de prensa, convocada al mediodía de hoy, lunes 9 de enero del 2017, Ingrid León, quien fue absuelta en el juicio por el asesinato de Fausto Valdiviezo, rechazó la vinculación de su hijo Ronny A. en el hecho.

Bermúdez permaneció detenida más de 11 meses luego de lo cual fue declarada inocente. Hoy se refirió a las declaraciones del exministro del Interior, José Serrano, durante una entrevista, en el programa Candidato a bordo de Canal Uno, sobre el caso.



Según la mujer, todo lo que dijo el exministro en la entrevista es falso. “Serrano sigue ensañándose con mi familia cuando sabe exactamente que nosotros somos inocentes. No puede ensañarse con mi hijo que es un deportista que representa al país”, indicó.



Serrano, candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País, dijo durante la entrevista, emitida el 2 de enero, que se había iniciado el proceso de extradición desde los Estados Unidos de quien sería el autor material del asesinato de Valdivieso. Además, indicó que desde el análisis del hecho por parte de la Policía y la Función Judicial se trataba de un caso de sicariato. “Es decir alguien lo mandó a matar a Fausto”.



Durante la reunión que León realizó con los medios de comunicación, en las oficinas del abogado Pedro Buitrón, en el norte de Guayaquil, realizó una videollamada a su hijo. Él sostuvo que no conocía al periodista ni tenía motivos para matarlo.



Indicó que es ciudadano estadounidense y que vive hace cuatro años allá sin poder regresar al Ecuador porque cuando estuvo fue víctima de atentados. “Soy una persona de bien. Practico artes marciales mixtas en la UFC (Ultimate Fighting Championship)”.



Para Buitrón, defensor de León, el caso está siendo politizado. Señaló que el joven ya fue descartado como sospechoso en el proceso que se siguió contra su madre. “Esto es una pantomima porque ya se comprobó que mis defendidos no conocían a Fausto”.



El pasado jueves 5 de enero, cuando Serrano estuvo en Guayaquil en una reunión con varios candidatos oficialistas y un grupo de alcaldes de AP, afirmó que de “ninguna manera” se está politizando el caso y que las declaraciones fueron en respuesta a la pregunta de un periodista.



El abogado de la familia del periodista, Julio Cueva, también había rechazado que se haya violado el sigilo de la ley sobre la investigación.



La Fiscalía abrió una nueva investigación previa dentro de la cual dos testigos protegidos han identificado al supuesto autor del crimen. Según Serrano, el implicado habría sido identificado a finales de septiembre y los primeros días de octubre.