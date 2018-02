¿Cómo ingresaron los dos adolescentes al tren de aterrizaje del avión en el aeropuerto de Guayaquil?

Un grupo de inspectores realizará investigaciones de campo y documentales en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde el pasado lunes fallecieron dos adolescentes al caer desde el tren de aterrizaje de un avión.

Las tareas buscan indagar las normas de seguridad aplicadas por Tagsa, concesionaria de la terminal aérea, para determinar si hubo fallas en el aeropuerto o en la aerolínea Latam, compañía dueña de la aeronave.



Los inspectores fueron designados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y cumplirán las labores entre mañana y el viernes, según informó esa institución en un comunicado, la tarde de este martes 27 de febrero del 2018. También solicitarán a Tagsa el listado del personal que realizó el patrullaje en el momento del incidente, los videos de seguridad en las distintas áreas, entre otros datos.



La concesionaria debe entregar un informe a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil explicando los detalles de la situación ocurrida. Nicolás Romero, gerente de la entidad, explicó que cuando un avión se prepara para el despegue, personal de la aerolínea realiza una inspección general para comprobar el perfecto estado de la nave.



“Entonces ahí entra un poco de gente de la compañía de aviación, directa o contratada y la seguridad allí depende de la compañía”, dijo. Ese personal debe tener un permiso previo y una identificación. La DGAC es la encargada de emitir la autorización.



Cerca de la pista hay cámaras de videovigilancia que monitorean lo que sucede en las cercanías del avión. Romero indicó que se buscará conocer cómo ingresaron los occisos. Sin embargo considera improbable que hayan accedido por las cercas que dividen el área urbana de la pista. “Esas cercas tienen una altura estándar según normas internacionales y tienen tres hileras de alambres de púas”, acotó.



Latam aclaró que las víctimas no eran pasajeros. Mientras el fiscal Carlos Bustamente dijo que los fallecidos estaban vestidos de civil y no tenían indumentaria que los identifique como empleados del aeropuerto o de la aerolínea. Se confirmó que los dos fallecidos era dos jóvenes oriundos del cantón Tambo, provincia de Cañar. Luis Miguel de 16 años y su primo Marco Vinicio de 17 años.



La Policía determinó las identidades mediante el análisis de huellas dactilares. Adicionalmente la institución buscó las provincias en donde había reportes de personas desaparecidas y ese era el caso de los menores.



La familia de los jóvenes tiene previsto llegar a Guayaquil entre la tarde y noche de este martes para recoger los cuerpos de sus parientes.



El avión retornó al aeropuerto guayaquileño pasadas las 11:57 del lunes como parte de las averiguaciones. El fiscal refirió que se abrieron los compartimientos del tren de aterrizaje posterior y observaron huellas de zapatos y de manos.



“A determinada altura, se abren las compuertas para ingresar las llantas. Se presume que ellos no se esperaban eso. Es por eso que el comportamiento se encuentra con huellas porque intentaron agarrarse y resbalan”, dijo Bustamente.