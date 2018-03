Un ingeniero advirtió de agrietamiento en puente de Miami que colapsó

El jefe de ingenieros encargado del proyecto de construcción del puente que colapsó en Miami dejando al menos seis muertos había advertido a las autoridades del agrietamiento de la estructura días antes, informó el viernes 16 de marzo del 2018 el departamento de Transporte de Florida.

Denney Pate dejó un mensaje de voz en la contestadora de un empleado del Departamento de Transporte de Florida el 13 de marzo, dos días antes de que el puente se cayera sobre una importante avenida, dijo el departamento en un comunicado.



El mensaje, que no fue escuchado hasta el viernes porque el empleado en cuestión estaba fuera de la oficina, mencionaba un problema, pero no advertía de que el fallo estructural era inminente.



Hay “algo de agrietamiento que ha sido observado en el lado norte de la estructura” , dijo Pate, según una transcripción de la llamada.



“Obviamente habrá que hacer algunas reparaciones o algo similar pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema”, agregó.



El paso peatonal, de 88 metros de largo, conectaba la Florida International University (FIU) con la ciudad periférica de Sweetwater. Iba a ser inaugurado a principios del año próximo.



Al menos ocho autos quedaron atrapados cuando la estructura de 950 toneladas cedió repentinamente el jueves.

Las autoridades informaron que la operación actualmente se enfoca en la recuperación de otros posibles cuerpos bajo la estructura, ya que fueron abandonadas las labores de rescate de posibles sobrevivientes.