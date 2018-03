Un nuevo video del colapso del puente en Miami muestra la magnitud del accidente

El video fue publicado el viernes (16 de marzo del 2018) por la tarde en la red social Instagram. Estas imágenes proporcionan una nueva perspectiva de la falla del puente peatonal destinado a conectar a la UIF con la ciudad de Sweetwater.



Anticipándose a las conclusiones de las pesquisas, las partes involucradas están intentando despegarse de lo ocurrido y, en algunos casos, empezaron a culparse mutuamente.



Mark Rosenberg, presidente de la Florida International University (FIU), difundió un video en el que expresa sus condolencias. Pero evitó tanto hacerse responsable de lo ocurrido como señalar a posibles culpables.



"Hoy estamos muy tristes. Todo lo que podemos hacer es prometer una investigación profunda, llegar al fondo de esto y llorar a los que hemos perdido", dijo.



La advertencia de un ingeniero

El jefe de ingenieros encargado del proyecto de construcción del puente que colapsó en Miami dejando al menos seis muertos había advertido a las autoridades del agrietamiento de la estructura días antes, informó el viernes (16 de marzo del 2018) el departamento de Transporte de Florida.

Puente peatonal cayó en una calle de Miami. Foto: AFP



Denney Pate dejó un mensaje de voz en la contestadora de un empleado del Departamento de Transporte de Florida el 13 de marzo, dos días antes de que el puente se cayera sobre una importante avenida, dijo el departamento en un comunicado.



El mensaje, que no fue escuchado hasta el viernes porque el empleado en cuestión estaba fuera de la oficina, mencionaba un problema, pero no advertía de que el fallo estructural era inminente.



Hay “algo de agrietamiento que ha sido observado en el lado norte de la estructura”, dijo Pate, según una transcripción de la llamada.



“Obviamente habrá que hacer algunas reparaciones o algo similar, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema”, agregó.





Los investigadores analizaban en tanto las causas del colapso del puente que había sido levantado hacía seis días usando un método acelerado de construcción, luego de que los rescatistas descartaran hallar sobrevivientes bajo los escombros.



Los restos del puente peatonal de 970 toneladas yacen aplastando aún a ocho vehículos en una normalmente transitada avenida de seis vías.



Diez heridos habían sido trasladados a un hospital tras lo ocurrido y uno de ellos murió, según informaron autoridades el viernes, lo que aumentó a seis la cantidad de fallecidos que se conoce por el momento.





Podrían aumentar los muertos

“Anoche agotamos todas nuestras capacidades de búsqueda y rescate con la esperanza de encontrar más sobrevivientes”, dijo el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.



“Determinamos que no hay más sobrevivientes y por eso pasamos a (una misión de) recuperación”, añadió. “Será una operación de largo plazo”.