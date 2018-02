Ministerio de Industrias no es partícipe de poner barreras al comercio

El Ministerio de Industrias y Productividad no es partidario de aplicar medidas restrictivas al comercio.

“No es nuestro modelo. Creo que debe haber un compromiso de empresarios y de la población para restringir importaciones de artículos de consumo suntuario por propia voluntad. No es una restricción que debe hacer el Gobierno”, dijo este jueves, 22 de febrero del 2018, la titular de esta Cartera de Estado, Eva García, en el marco de la rendición de cuentas de su gestión.



Recordó que gran parte de la producción nacional depende de materias primas, bienes de capital e insumos intermedios importados.



El modelo de desarrollo en el que trabaja Industrias, explicó García, consiste en la sustitución selectiva de importaciones por producción local. “Ahí hay un gran cambio conceptual, incluso en la manera en que se quiere fortalecer y sostener la dolarización”.



La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, señaló el domingo pasado a este Diario que uno de los mayores riesgos de la economía está en el desbalance del sector externo, ya que salen más divisas de las que entran.



Para hacer frente a ese escenario, dijo que el Gobierno trabaja en un plan económico y de estabilización fiscal y dejó entrever que se evalúan medidas al comercio exterior.



“Estamos buscando que las medidas no signifiquen afectar importaciones necesarias para los procesos productivos (…)”. Y añadió que el BCE siempre ha dicho que es partícipe de que la compra de bienes de consumo que no se necesitan (autos o celulares) se puede restringir un poco para reducir la salida de divisas.

La creación de barreras comerciales es uno de los 10 temas “irritantes” que Ecuador debe resolver antes de ir a un acuerdo comercial con Estados Unidos, indicó el embajador de ese país en Ecuador, Todd Chapman.



En el listado, además de las restricciones al intercambio de bienes y servicios, están la tasa de control aduanero, patentes, propiedad intelectual al software, la música y videos, entre otros.



Sobre los temas que competen a la cartera de Industrias y Productividad, como el control a la piratería, García señaló que las subsecretarias respectivas aplican los controles necesarios en percha, calidad y otras áreas, tanto para el producto nacional como extranjero.



Para el sector exportador es fundamental que se solucionen estos puntos sensibles para el comercio, pues se requieren acuerdos comerciales que garanticen el incremento de las ventas.



Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, cree que no solo es necesaria la eliminación de la tasa aduanera sino también la reactivación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y la Cancillería anunciaron que entregarán la semana próxima el borrador de un nuevo TBI a los 16 países que no cuentan con este instrumento.



Más allá del número de temas irritantes, Legarda considera que Ecuador debe dar señales claras de que está dispuesto a encontrarles solución. Ya que no solo se afectan posibles negociaciones con los países, sino también la producción local.



El presidente de Expoflores, Alejandro Martínez, considera que la mayor parte de medidas de restricción al comercio tienen un carácter de recaudación fiscal y su efecto es la falta de crecimiento de la industria.



Por ello ve como un buen aviso los señalamientos del embajador Chapman. Dice que reflejan las acciones que debe tomar el país no solo para con EE.UU. sino para el comercio en general. Martínez cree que otro tema importante por atender es el de propiedad intelectual. La falta de atención a este punto genera desconfianza entre los socios comerciales.



Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (Aebe), recuerda que el país también tuvo que resolver sobre la marcha temas irritantes para concretar el acuerdo con la Unión Europea (UE). Incluso, señala, tuvieron que pasar por el despacho de Comercio Exterior dos ministros.



Por ello, confía en que se van a solucionar los actuales temas pendientes. Cree que es positiva la labor de Pablo Campana y Humberto Jiménez desde el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.