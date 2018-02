Industriales arroceros denuncian barreras de Colombia para el ingreso de producto ecuatoriano

La Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom) alertó la aplicación de trabas comerciales de Colombia para el ingreso de 20 00 toneladas de arroz de Ecuador.

El presidente de la corporación, Javier Chon, aseguró que la nación vecina no ha entregado los permisos fitosanitarios, incumpliendo el acuerdo suscrito ante la Comunidad Andina (CAN).



Chon aseguró que las 20 000 toneladas están listas para el envío, pero no han obtenido respuesta positiva del gobierno colombiano. Por lo que solicita la actuación inmediata del gobierno ecuatoriano para solventar la problemática.



Está a la espera de que se concreten reuniones con los representantes de los ministerios de Agricultura y Ganadería y Comercio Exterior e Inversiones, para que se eleve al organismo internacional la petición de que se implementen sanciones a Colombia, de acuerdo con lo establecido por la CAN.



De esta manera, señala Chon, Ecuador estaría en la potestad de impedir el ingreso al país de 10 productos de exportación colombianos, entre ellos vehículos, confitería, textiles y balanceados.



Las ventas del arroz ecuatoriano a Colombia se suspendieron en 2012, cuando el país caribeño impuso trabas fitosanitarias. Ya para ese año las exportaciones de la gramínea habían caído a unas 30 000 toneladas, luego de que en años como 2007 se enviaran 160 000 toneladas del producto, cifra que a la fecha representarían USD 120 millones, según el presidente de Corpcom.



A finales del año pasado, y luego de conversaciones entre ambos países, Colombia finalmente accedió a otorgar los permisos requeridos para el envío de hasta 80 000 toneladas. Sin embargo, Chon asegura que esto no ha ocurrido.



Los productores están a la expectativa de la respuesta oficial, pues desde hace meses el sector atraviesa una crisis de almacenamiento y comercialización del grano. Conflicto que ha llevado a agricultores del Guayas a cerrar las vías de la provincia en dos ocasiones en señal de protesta.



“El arroz es un tema sensible y se nos viene la cosecha de invierno para mayo y junio. Necesitamos salir de esos inventarios”, sostuvo Chon. Y aunque negociaron 20 000 toneladas de arroz, afirmó que podrían vender hasta el doble.



Espera que la crisis comercial se resuelva pronto, pues considera que la demora y las barreras generan desánimo en la intención de compra del importador colombiano.