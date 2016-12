Industria espera insumos sin arancel de la Unión Europea

Las mejores condiciones de acceso de productos de la Unión Europea (UE) a Ecuador, que regirán una vez entre en vigencia el acuerdo comercial multipartes, generan interés en los industriales locales.

Con la publicación, el sábado 24 de diciembre, del convenio en la Gaceta Oficial del bloque, este regirá a partir del 1 de enero. El tratado incluye el ingreso con cero aranceles de forma inmediata de insumos y bienes de capital, que constan dentro de un listado de desgravación de más de 7 000 partidas arancelarias, entre agrícolas e industriales.



Actualmente, según el Ministerio de Comercio Exterior, el 92% de los productos importados por el Ecuador desde el bloque ingresan ya sin aranceles. El 8% restante es el que se beneficiará de la desgravación arancelaria total o parcial.



Entre estos se encuentran cuatro grande rubros que incluyen medicamentos, vehículos, insumos y bienes de capital. Al mirar la lista desagregada de partidas se encuentran hornos industriales, perfiles para la construcción, diferentes tipos de fibras, productos químicos, pinturas, fertilizantes agrícolas, maquinaria médica, vacunas, entre otros.



Una de las industrias que se beneficiará será la textil. Aunque las importaciones se hacen principalmente de países de América Latina, desde Europa también traen insumos (químicos, colorantes, etc.) principalmente para los acabados, dijo Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador.

La UE también es proveedora de maquinaria como telares, estampadoras y tintoreras, y de materias primas textiles y de confección; entre ellos, acrílicos y diferentes telas.



Los productos europeos representan para el sector textil, según Díaz, aproximadamente un 10% del total de importaciones de materias primas; hasta 50% de insumos y en maquinaria otro “porcentaje importante”, aunque el directivo no dio datos de esto último. Lo que le beneficia al sector es que, en su mayoría, los aranceles de los insumos pasarían de 5 a 0%.



Los artículos llegan de Alemania, España, Italia, Francia y Austria. Por ahora, el sector no ha incrementado sus pedidos de importación porque depende de que se reactive la producción en el país, ahora aletargada por la desaceleración económica.



Milton Altamirano, presidente de la Asociación de Confeccionistas Textiles del Ecuador (Acontex), consideró que hoy el sector no puede invertir como quisiera porque la situación económica no es buena causa de las bajas ventas. De ahí que considera difícil hacer grandes importaciones.

Actualmente, el 80% de las importaciones de insumos de los confeccionistas son de Colombia, Perú y Brasil.



El sector espera que la economía se recupere el próximo año. A partir del segundo trimestre del 2017 el gremio tiene planificado visitar ferias en países europeos para conocer qué tecnología pueden traer.



También esperan conocer en esos encuentros mecanismos para mejorar los productos y, así, competir con los que vendrían de la UE.



Ahora la idea, según Altamirano, es conformar un grupo asociativo para comprar maquinaria y dar servicio a varios talleres de confección. Entre los bienes que se requiere está una cortadora láser.

Otros industriales como Christian Ponce, propietario de fabrica de detergente Proquim, también prevé viajar al bloque para evaluar la compra de maquinaria. “Nosotros podríamos traer un tanque budenheim, que sirve para procesos químicos de aglomeración de detergentes”.



Pero todo depende de cómo evolucione la economía ecuatoriana. En el 2016 la empresa facturó un 22% menos que el año pasado. Para él, los efectos del acuerdo no se van a sentir “de la noche a la mañana” sino que será un proceso que dependa la economía nacional.



Las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) revelan que entre enero y octubre las importaciones del país cayeron 28,5% con relación al mismo período del 2015. Se derrumbaron en todos los rubros: bienes de consumo, combustibles y derivados, materias primas y bienes de capital.



Un 10 % de lo insumos que utiliza Proquim provienen del bloque europeo. De Francia, por ejemplo, trae productos de la marca Solvay que pagan el 5% de arancel. Desde el 1 de enero estos productos ya no estarán gravados y cree que esto es clave para la industria.