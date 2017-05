El indulto de Antonio Buñay aún no se ejecuta

El indulto que el presidente Rafael Correa le concedió a Antonio Buñay aún no se ejecuta. Así lo confirmó, Juan Carlos León, abogado del expresidente del banco Cofiec y sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de peculado.

Según el jurista hasta el mediodía de este 18 de mayo del 2017, los papeles aún no llegaban al centro de rehabilitación social de Cotopaxi.



En esa cárcel está recluido Buñay desde noviembre del 2015. Pero León señaló que es cuestión de horas para que el exfuncionario salga en libertad.



De hecho, familiares de Buñay ya se reunieron con León para recopilar la información del juicio y hacer que se efectivice la decisión del Mandatario, quien emitió el indulto el pasado 12 de mayo.



En el decreto ejecutivo se señala que se concede el perdón de la pena por “el arrepentimiento profundo” que Buñay expresó en una carta. En esa nota también se indica que el expresidente de Cofiec, se disculpó por los daños que se cometieron en su administración.



Precisamente la sentencia de Buñay se dictó luego de que se determinó que su participación fue decisiva en la entrega del crédito de USD 800 000 al ciudadano argentino Gastón Duzac. Ese dinero aún no se recupera. Por eso, en la sentencia de Buñay se señala que debe cancelar junto a cuatro procesados más la suma de USD 614 655.



En el indulto presidencial se aclara que aunque la pena de cárcel se deja sin efecto, no ocurre lo mismo con la multa económica. Por eso, el abogado León dice que ya empezaron a analizar cómo realizarán ese pago, teniendo en cuenta que debe ser dividida entre los otros procesados. Sin embargo, aclaró que la no cancelación de ese dinero no significa que Buñay no pueda salir de la cárcel.



De allí, que espera que la Judicatura se pronuncie en cuánto al proceso de ejecución de la multa, pues el trámite de cobro está en un juzgado de coactivas de dicha institución. Allí se deberá decir si la cancelación se debe realizar en base a dinero o también podría ejecutarse el remate de bienes.



En tanto, el Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado cuando se podría dar la liberación de Buñay, pues es la ministra Ledy Zuñiga, quien debe realizar el trámite y hasta ayer, 17 de mayo, estaba en Manabí. Hoy estará en Guayaquil y el lunes 22 en Cuenca, por lo que se desconoce qué día el expresidente de Cofiec saldría del centro de rehabilitación.