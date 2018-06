Indignación entre los simpatizantes de Nigeria porque les prohíben ingresar a los estadios con pollos vivos

LEA TAMBIÉN

Los ciudadanos nigerianos que animen a su selección en el debut mundialista ante Croacia carecerán de un elemento importante en su "kit del hincha": los pollos. Es normal ver pollos vivos en los partidos de fútbol la selección africana, ya que los hinchas los pintan con los colores nacionales verde y blanco y los sostienen en lo alto mientras la multitud canta.

Pero los funcionarios en el enclave ruso de Kaliningrado, donde Las Águilas enfrentarán al combinado europeo en su primer compromiso en la Copa del Mundo, dijeron que los animales no estarán permitidos en el estadio.



Andrei Yermak, ministro de Cultura y Turismo de Kaliningrado, aseguró que si bien no hubo solicitudes oficiales para hacerlo, algunos aficionados nigerianos preguntaron si sería posible llevar pollos al partido.



"Se les explicó a los aficionados que, de acuerdo con las regulaciones de seguridad, no está permitido ingresar al estadio con animales", dijo Yermak en comentarios escritos enviados a una agencia internacional.



Por su parte, la federación de fútbol nigeriana y la embajada del país africano en Moscú no quisieron hacer comentarios al respecto. La agencia de noticias rusa Interfax había citado previamente a Yermak diciendo que las autoridades locales ayudarían a los aficionados nigerianos a aprovechar al máximo el torneo. "Por supuesto, les aconsejaremos dónde comprar un pollo", dijo, citado por Interfax. "Estamos preparados para encontrarnos con las solicitudes más excéntricas", concluyó.