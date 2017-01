Indignación en EE.UU. por tienda que prohíbe la entrada a Obama y musulmanes

“Obama y otros musulmanes no son bienvenidos aquí” es el aviso que fue colocado en la entrada de un mercado en el sur de Estados Unidos y que ha causado gran indignación en todo el país.

El dueño de la tienda, ubicada en la pequeña ciudad de Mayhill (Nuevo México, sur), viene colocando supuestamente señales como éstas desde hace cuatro años, pero en esta ocasión llamó la atención de un viajero que advirtió a la televisión local.



Un exempleado del establecimiento dijo a la estación de televisión KOB que su antiguo jefe ya había expulsado a gente que se mostraba ofendida por los mensajes.



“Esto tiene ya un buen tiempo”, indicó Marlon McWilliams. “Si entras y lo ofendes, no puedes entrar de nuevo. Ya le prohibió la entrada a mucha gente”, añadió.



McWilliams explicó que el dueño del abasto de esta ciudad, ubicada a unas cuatro horas de Alburquerque, llegó a vender las pancartas contra el presidente saliente Barack Obama y contra otras figuras públicas.



Una de ellas decía “Maten a Obama” en grandes letras y con la palabra “care” más pequeña abajo.



“Obamacare” es el nombre que recibe la reforma sanitaria promulgada por Obama, que dio cobertura médica a 20 millones de estadounidenses y que ha sido fuertemente criticada por el presidente electo Donald Trump.



Estos mensajes polémicos han sido acribillados en las redes sociales, con muchos ciudadanos pidiendo un boicot a la tienda, mientras otros defienden el derecho a la libertad de expresión que tiene el dueño del establecimiento.



El dueño del mercado, que está a la venta, no pudo ser contactado para que diera su punto de vista.



Empleados en un hotel y café cercanos prefirieron no comentar sobre el tema al ser consultados por la AFP.



El Consejo de relaciones americano-islámicas (CAIR por sus siglas en inglés), una organización de defensa de los musulmanes en Estados Unidos, pidió al dueño de la tienda que quitara los avisos.



“Si bien todos tienen el derecho de la primera enmienda [a la Constitución] a la libertad de expresión, aún cuando sea ofensivo, exhortamos al dueño a quitar las señales por la decencia común y la unidad de nuestra nación en un momento de divisiones crecientes”, expresó el vocero del CAIR, Ibrahim Hooper.