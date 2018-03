Indígenas de Tungurahua anuncian marcha en rechazo a agresión a comerciante en Ambato

Las autoridades comunitarias de Chibuleo San Pedro, San Alfonso y San Francisco anunciaron una marcha en rechazo a supuestas muestras de racismo y discriminación en la ciudad de Ambato, en la andina provincia de Tungurahua.

Los comuneros caminarán desde el redondel de Huachi Chico (sur de Ambato) hasta los exteriores de la Gobernación y del céntrico edificio patrimonial del Cabildo, este lunes 19 de marzo del 2018.



Los dirigentes explicaron que la manifestación es una medida de rechazo a las supuestas agresiones e insultos a la que fue objeto un indígena por parte de un policía municipal el pasado 12 de marzo del 2018.



Según los líderes indígenas, el uniformado habría golpeado y empujado al suelo a un vendedor informal de cebolla blanca larga, que estaba en uno de los ingresos al mercado Modelo.



Una parte de este hecho, afirman los comuneros, fue captado por la cámara de un celular y difundido en redes sociales. Los dirigentes denunciaron la agresión en la Fiscalía de Tungurahua.

Alberto Ainaguano, ex cabildo de Chibuleo, dijo que este tipo de represión sucede todos los días y se intensifica cuando hay feria.



El dirigente aseguró que ese día el municipal solo agredió al comerciante indígena y no a los demás vendedores que estaban en el mismo sitio. “Hasta la actualidad somos discriminados, insultados y ahora hasta golpeados. Hemos invitado a los pueblos Kisapincha, Tomabela y a otros para decir basta al racismo y presentar soluciones a este problema de poder vender nuestros productos del campo”, indicó Ainaguano.



El Municipio de Ambato publicó un comunicado al respecto -en su cuenta de Facebook- en el que manifestó que no hay evidencias de que el comerciante haya sido agredido ni verbal ni físicamente. La “administración municipal rechaza este tipo de actitudes en cualquiera de los ámbitos de la gestión municipal y expresa una disculpa pública a este comerciante”.



El Cabildo informó que ya se inició el trámite para sancionar al policía municipal por medio del Comité Obrero Patronal del Cabildo y la dirección de Talento Humano.



La directora del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de Ambato, Patricia Pico, agregó que el alcalde, Luis Amoroso, recibirá a una delegación que sea parte de la protesta del lunes.



“No tenemos nada oficial sobre la marcha y conocemos de la convocatoria. La administración municipal está dispuesta a conversar y a solucionar estos inconvenientes”, aseguró Pico.