Indígenas piden 177 amnistías y 20 indultos a la Asamblea y a Moreno

Karina Monteros debe pagar una multa de USD 3 500, para ofrecer disculpas públicas, hacer trabajo comunitario y recibir un curso “para no ser una amenaza para la sociedad”.

Junto a otras cuatro personas, fue acusada de paralizar un servicio público en una manifestación en agosto del 2015, en Saraguro. Sus coterráneos Luisa Lozano y Amable Angamarca fueron sentenciados a cuatro años de cárcel. Apelaron y están esperando su audiencia. Todos solicitaron la anulación de estas medidas.



Sus nombres constan en una lista de 177 pedidos de amnistía y 20 de indulto que la dirigencia indígena entregó ayer, 30 de mayo de 2017, en la Asamblea y en la Presidencia. La mayoría de los casos están relacionados con protestas sociales ocurridas desde el 2008.



Ambas instancias se comprometieron a revisar cada caso. No hay una fecha tope para conocer la respuesta. Unos 300 indígenas se reunieron en el parque El Arbolito para marchar hacia el Palacio Legislativo y entregar su solicitud al presidente, José Serrano.



Según el artículo 120 de la Constitución, la Asamblea puede otorgar amnistías por delitos políticos, si estos no van en contra de la administración pública, son homicidios por razones políticas o de conciencia, entre otros.



Encarnación Duchi, asambleísta por Pachakutik, se reunió con Serrano. Él delegó a dos asesores el análisis de la solicitud y luego fue al exsenado, donde esperaban los indígenas. “Generaremos un equipo de trabajo y en el menor tiempo posible recibirán una respuesta”, dijo Serrano en una intervención que duró 39 segundos, luego de recibir la lista y antes de dejar la sala.



Jorge Herrera, presidente de la Conaie, considera que Serrano “no ha demostrado esa verdadera intención de los brazos abiertos para un acercamiento con el movimiento indígena”, por haberse ido tan pronto.



La Conaie esperará una respuesta hasta antes de su asamblea nacional en Pastaza, el 10 de junio. Duchi aclaró que están analizando más casos y se entregarán nuevas solicitudes.



Entre los pedidos de amnistía está el nombre de Cléver Jiménez. El exasambleísta fue acusado, junto a su exasesor Fernando Villavicencio. Según la Fiscalía, en 2013 ellos difundieron información confidencial extraída “de forma irregular desde correos enviados por el procurador General del Estado, Diego García, al presidente Rafael Correa, y al asesor de la Presidencia, Alexis Mera”. Villavicencio no está en la lista por voluntad propia, puessolicitó asilo político en Perú.



Además, constan Pablo Chambers y Gerardo Portillo, exintegrantes de una veeduría ciudadana que analizó los contratos de Fabricio Correa con el Estado. Ambos tienen una sentencia de un año de prisión por un falso testimonio. Ellos firmaron un informe que establecía que el expresidente Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano y que estos perjudicaron al Estado.



Chambers informó que ayer les negaron el recurso de ampliación de su sentencia, así que deberán cumplir la pena. Pero ellos buscan que el juicio se declare nulo “porque no existe ningún delito”. Aceptarían esa amnistía si eso no limita sus derechos, ya que -dice- han sido perseguidos.



La Conaie aprovechó su presencia en el Legislativo para solicitar que se deroguen los artículos del COIP que, desde su visión, criminalizan la protesta social. También demandarán inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.



Los indígenas marcharon hacia Carondelet para solicitar indultos. Pero el Palacio estaba cercado por policías. Personeros de la Secretaría de la Política invitaron a una comisión de ocho personas para que entreguen la solicitud en sus oficinas.



Entraron Duchi, Katy Betancourt, Luis Macas, con los abogados Francisco Hurtado y Harold Burbano, de Inredh. En la Secretaría los esperaban su titular, Paola Pabón y Rosana Alvarado, ministra de Justicia. La reunión a puerta cerrada duró cerca de hora y media.



“Pudieron dejar que ingresemos el pedido por secretaría, pero nos recibieron las ministras”, dijo Betancourt al salir. Espera una respuesta en 15 días.



Alvarado explicó que se constatará que los casos tengan sentencia ejecutoriada y presentarán la solicitud de la Conaie a Moreno, para que él decida, tras la conformación de una mesa de diálogo.



En contexto

La Conaie incluye su pedido de amnistías e indultos en la agenda del diálogo con el presidente Moreno. Su marcha a la Asamblea y a Carondelet se dio luego de que el Mandatario dijera que podría haber buenas noticias para los procesados por las protestas.