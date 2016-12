Moreno, Lasso, Viteri y Moncayo ocupan los cuatro primeros puestos, según cuatro encuestadoras

Con una intención de voto de entre el 28,6 y el 38,2%, Lenín Moreno y Jorge Glas continúan a la cabeza de los sondeos preelectorales para los comicios del 19 de febrero del 2017.

A través de ruedas de prensa, las firmas Market y Cedatos revelaron este jueves 29 de diciembre del 2016 los resultados de sus últimas encuestas, realizadas entre el 19 y el 28 de diciembre. La empresa OPEcuador mantiene en su página web los datos del estudio realizado el 3 y 4 de diciembre y Diagnóstico, el 5 y 7 de diciembre.



Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la empresa encuestadora Market, informó que a la pregunta "hablando de las próximas elecciones, ¿ya decidió por quién va a votar para Presidente de la República?, el 54.6% de las personas consultadas contestó que ya sabe por quién votar para Presidente. Mientras que el 45.4% de los encuestados aún no sabe a quien elegir.



A la pregunta “si las elecciones para Presidente de la República serían el día de hoy y los candidatos fueran los que aparecen en esta papeleta, ¿por quién votaría?”, el 28,6% dijo que lo haría por el binomio, Lenin Moreno-Jorge Glas; el 19,3% por Cynthia Viteri-Mauricio Pozo; el 17,7% por Guillermo Lasso- Andrés Páez, el 14,8% por Paco Moncayo-Monserratt Bustamante; el 4% por Dalo Bucaram -Ramiro Aguilar.



Los binomios formados por Iván Espinel y Doris Quiroz, Washington Pesántez y Alex Alcívar y Patricio Zuquilanda-Jorge Álava tienen, cada uno, menos del 1%. Y el voto blanco se lleva el 6,6%, frente al 7,6% del voto nulo. Las encuestas de Market tienen un margen de error de +-3%. Por eso sostuvo que, si se mantiene la tendencia, lo más probable es que se de una segunda vuelta electoral, para la que, además de Moreno, se disputarían un cupo Lasso, Viteri y Moncayo, siendo estos últimos los de mayor crecimiento.

En cambio, Polibio Córdova, gerente de Cedatos, considera que es pronto para decir si habrá o no una segunda vuelta electoral. Él prefiere esperar a que baje más el porcentaje de indecisos e informó que de aquí en adelante se harán estudios quincenales y cuando esté más cercana la fecha de las elecciones, semanales. Así se podrá hacer una evaluación más precisa de la intención de voto.



Por ahora, según su encuestadora, Moreno alcanza un 35,6%, Lasso un 22,3%, Viteri un 10,9%, Moncayo un 6,9% y Dalo Bucarman un 3,2%. Los demás tienen porcentajes menores al 1%. Cóprdova también señaló que los niveles de indecisión en el caso de asambleístas nacionales sobrepasan por mucho a los de candidatos presidenciales. En su último sondeo llegaron al 79%.



Según Córdova, solo el 8% ubica a un candidato con un partido determinado, por lo cual, explicó, el apoyo a uno u otro candidato presidencial no se endosa a los postulantes a asambleístas nacionales. En el caso de la consulta popular sobre el pacto ético, propuesta por el presidente Rafael Correa, Córdova aún no ha hecho un estudio a profundidad. Pero de acuerdo con la información recabada hasta el momento, considera que el nivel de desconocimiento de la pregunta podría llegar a más del 95%.



La encuestadora OPEcuador publicó que Moreno tiene un 35%, frente a un 17,4% de Lasso, un 7,6% de Moncayo y un 7,5% de Viteri. En su sondeo, Bucaram alcanza un 1,7.



La firma Diagnóstico ubicó a Morento en un 38,25% de intención de voto, seguido por Lasso con un 13,45%, Viteri con un 9,28% y Moncayo con un 9,01%. Bucaram llega al 1,96%.