Indagan y suspenden a docente por supuesto acoso sexual a estudiante

Segundo P., docente de Filosofía de un colegio público de Guayaquil, fue suspendido por el Ministerio de Educación. El profesor de 55 años afronta una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de acoso sexual contra una estudiante de 15 años.

Abigail (nombre protegido) desapareció hace nueve días. El 24 de mayo del 2018 salió rumbo al colegio público donde estudiaba, ubicado en el centro de Guayaquil, y no volvió a su casa. Sus padres sospechan de Segundo P.



“Los primeros días de mayo citaron a los representantes al colegio. El rector les dijo que el profesor le había confesado que tenía una relación con la niña. Pero cuando preguntaron por el maestro, ya no estaba; dijeron que en el colegio no eran policías para detenerlo y desapareció”, relata un familiar de Abigail.



La familia emprendió una campaña a través de las redes sociales para ubicar a la menor, que cursaba el segundo de bachillerato. Mientras, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) mantiene los operativos de búsqueda.

“Tenemos pruebas en el celular de los mensajes que le pasaba a la niña y cómo la manipuló”, dice la allegada a la estudiante.



La Subsecretaría de Educación de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) informó que, tras conocer el hecho, formuló una denuncia ante la Fiscalía y la Dinapen. Además abrieron un proceso administrativo contra el docente presuntamente implicado y decidieron separarlo de la institución.



La familia de Abigail cree que hubo negligencia en el manejo del caso por parte de las autoridades del plantel. “En el colegio debieron tomar medidas, como cambiarla al horario de la mañana, incluso cambiarla a otro plantel. No hicieron nada y estas son las consecuencias”, dice la madre de la estudiante.



También indicaron que Abigail fue víctima de bullying, porque tanto docentes como estudiantes se enteraron de lo ocurrido. Según sus padres, antes de desaparecer la menor dejó una carta en la que dijo que no soportaba que todos la miraran y hablaran de ella.