El momento incómodo que Melania le hizo pasar a Donald Trump fue captado por las cámaras

El intento del Presidente de Estados Unidos (EE.UU.) por tomar la mano de la Primera Dama recorrió todos los canales de televisión. Cada vez que salen en escena, las cámaras se desesperan por saber si Melania, la Primera Dama de EE.UU., tomará la mano de su esposo, Donald Trump.

Este 24 de abril del 2018, no fue la excepción. La escena se repitió mientras en la Casa Blanca, Trump daba la bienvenida a su par francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte.



Frente a las cámaras los cuatro posaron sonrientes, y la mayoría de los espectadores sólo tenían ojos para sus rostros. Pero los productores del programa The Daily Show, del canal Comedy Central, vieron lo que no todos consiguieron captar a simple vista.

Donald Trump en su intento por dar la mano a su esposa Melania, durante la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron y su esposa Brigitte este 24 de abril del 2018. Foto: AFP

Cuando Trump y su esposa hacen la aparición en público, el jefe de Estado pretende tomar la mano de ella.



Primero aproxima su extremidad a la suya. Insiste tomar su mano, mientras el rostro de Melania parece incomodarse. Finalmente, accede al pedido de su marido y le toma la mano con fuerza.



La escena tuvo muchísima repercusión. Tanto fue así que durante la cena de honor que se ofreció a Macron y a su esposa sobre el final del día, tanto Trump como Melania decidieron no dar más que hablar e hicieron su aparición ya tomados de la mano.



La verdad es que no es la primera vez que los gestos entre ambos son noticia. Algún desaire ya vivió el mandatario en el pasado. Por ejemplo cuando el 22 de mayo de 2017, al aterrizar en Jerusalén, ella no le dio la mano pese a la insistencia de Trump. El video fue muy reproducido y derivó en cientos de teorías conspirativas.



Pero otro caso es cuando la propia Melania hizo un discreto llamado de atención a Trump durante un acto en la Casa Blanca. En abril del 2017, la mujer le recordó que estaba olvidando algo básico del protocolo mientras sonaba el himno de EE.UU.

