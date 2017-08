Nuevo incidente entre barco de EE.UU. y dron iraní en aguas del golfo Pérsico

Un avión no tripulado iraní ha vuelto a acercarse de forma "no segura y poco profesional" a un barco de guerra estadounidense en las aguas del golfo Pérsico, después de un incidente similar ocurrido la semana pasada, informó hoy el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU.

Desde la base de la Quinta Flota en Baréin, el mando militar emitió un comunicado en el cual denunció que un dron de tipo QOM-1/Sadegh-1 llevó a cabo "un acercamiento inseguro y poco profesional" al portaaviones USS "Nimitz" (CVN 68), mientras se encontraba en "aguas internacionales del golfo de Arabia, el día 13 de agosto (ayer)".



La nota añade que, "a pesar de las repetidas llamadas para establecer comunicaciones", el aparato no respondió y no empleó "ninguna luz de navegación mientras realizaba varios pases en las proximidades del Nimitz y sus barcos escoltas durante operaciones de vuelo activas".



El dron se acercó a 1 000 pies (unos 300 metros) del barco estadounidense, detalló el comunicado.



El comando naval destacó que ese comportamiento en horario nocturno "creó una situación peligrosa con riesgo de colisión", además de no respetar las normas marítimas internacionales.



El pasado 8 de agosto, un avión no tripulado iraní se acercó a apenas 100 pies (31 metros) de un avión de guerra estadounidense que se disponía a aterrizar en un portaaviones en la misma zona, siendo la "decimotercera interacción insegura y/o poco profesional entre las fuerzas marítimas estadounidenses e iraníes en 2017".



Baréin es la base de la Quinta Flota Naval de EE.UU., que tiene su centro de operaciones en la capital, Manama, y además el país norteamericano tiene bases en Kuwait y Catar.