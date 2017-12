Incentivos tributarios tras el alza salarial

El Gobierno analizará medidas compensatorias, principalmente tributarias, para los empleadores. Así lo indicaron sus voceros luego de anunciar el alza salarial para el 2018.

El miércoles, 27 de diciembre, el Gobierno determinó el incremento del Salario Básico Unificado (SBU) para el 2018 en USD 11, con lo cual el monto pasa de USD 375 a 386.



Si el empleador cancela de forma mensual la decimocuarta y decimotercera remuneración, más el 11,15% de aporte patronal del seguro social, el monto real que asumirá es de más de USD 450 por mes.



Para fomentar la competitividad y no afectar la liquidez del motor productivo por este incremento de sueldos, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, señalaron que el Frente Económico analizará y propondrá al Presidente de la República compensaciones, solo por esta ocasión.



Una de ellas es que la diferencia entre los USD 3,70, monto del aumento propuesto por los empleadores, y los USD 11 fijados, puedan ser deducibles del pago del anticipo al impuesto a la renta (IR).



Además, “se van a evaluar los mecanismos para que el Presidente, mediante decreto ejecutivo, determine los porcentajes de devolución del exceso del anticipo del IR del 2018 , como una compensación acorde con el incremento salarial”, explicó Leonardo Orlando.

En noviembre, Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 210 para la rebaja del saldo del anticipo al IR del período 2017. El SRI espera devolver a los contribuyentes hasta el 100% del anticipo desde el 2018.



Bajo este panorama, los empresarios validan el incremento de USD 11. Según explicó Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), el Gobierno les propuso considerar en sus cálculos para proponer el SBU también el porcentaje de crecimiento económico del país, que según el Banco Central será de 2,04% al terminar el 2018.



En cuanto a las compensaciones, los empleadores aún esperan que el Ejecutivo defina qué tipo de empresas serán las beneficiadas.

Según las autoridades, para el 2018 el aumento del SBU beneficiará a más de 591 000 trabajadores privados y 20 000 del sector público.



Para el Ministro de Finanzas, el monto adicional por el aumento salarial de los servidores públicos, que suma unos USD 8 millones, se incluirá en el Presupuesto del 2018.



El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que se incrementa en un 2,4% el salario para las comisiones sectoriales. “El alza se definió sobre bases técnicas, según varios aspectos como la recuperación de la economía del país, con una apreciación constante del dólar”, añadió De la Torre.



El alza salarial la definió el Gobierno, luego de que, en las reuniones del CNTS, los representantes de trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo.

Los empleadores plantearon un incremento de USD 3, mientras que los trabajadores pidieron USD 25.



En el caso de los empleadores se tomó en cuenta la inflación anual que, según analistas, alcanzará un -0,4%.



Los trabajadores sustentaron su propuesta con base en el número de personas (1,6) que aportan para adquirir la canasta básica familiar en un hogar.



Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lamentó la falta de acuerdos con los empresarios. “(El incremento) no es lo que esperábamos los trabajadores”, dijo.



Sin embargo, Chica recalcó que se aceptó el monto del Gobierno, con la condición de que las empresas no despidan a sus trabajadores, con la justificación del alza salarial.



Gómez de la Torre indicó que el problema de los despidos en años pasados no tuvo que ver con el tema salarial, sino con las pérdidas económicas en el sector empresarial.



La generación de nuevo empleo es un factor que el Gobierno quiere potenciar y mantener para el próximo año.



Los empleadores señalan que el incremento salarial no interferirá con este objetivo, pero Gómez de la Torre indicó que se deben considerar medidas adicionales.



El sector empresarial presentó al Ministerio de Trabajo una propuesta con nuevas modalidades contractuales.