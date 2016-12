Incentivo minero sigue en ley de plusvalía

El beneficio para las compañías mineras no se eliminará para el segundo debate del proyecto de ley de plusvalía, pese al pedido de asambleístas del propio oficialismo.

El proyecto de ley, que busca combatir la especulación de tierras, incluyó un artículo para que las mineras paguen el impuesto a los ingresos “extras”, 48 meses después de que recuperen su inversión. Actualmente, se comienza a pagar un mes después de que obtengan estos recursos.



Con el voto a favor de siete legisladores, tres en contra y un ausente, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó ayer el informe para segundo debate de la iniciativa legal. El texto incluye el incentivo propuesto por el Ejecutivo en materia minera.



Lo anterior, pese a que asambleístas del bloque oficialista lo cuestionaron desde el primer debate. En la discusión del Pleno de la Asamblea, que se dio el martes pasado, la presidenta y legisladora de Alianza País (AP), Gabriela Rivadeneira, sorprendió con su pedido de eliminar este artículo a favor de las mineras, ya que no guarda ninguna relación con este impuesto.



La titular del Legislativo consideró que “difícilmente veremos ingresos extraordinarios hasta el 2021, de los cinco proyectos estratégicos”.



Asambleístas como Virgilio Hernández y Diego Vintimilla, también mostraron su preocupación en esa primera discusión. Hernández señaló: “habrá que ver si es un incentivo que realmente se requiere para poder establecer este tipo de inversiones”.



Ayer, en horas de la mañana, legisladores de la bancada de Gobierno, que integran la Comisión, volvieron a señalar sus observaciones a la reforma minera. Octavio Villacreses (AP) dijo que no está de acuerdo con este artículo por ser ajeno a la esencia de la ley, que es combatir la especulación de la tierra. Para ello, el proyecto plantea fijar un impuesto del 75% a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles.



Villacreses indicó que los recursos que se recauden por el nuevo tributo beneficiarán a los gobiernos autónomos.



Por ello, insistió en que el incentivo para las mineras “no coincide con la temática”.



Y, en horas de la mañana, la legisladora de AP e integrante de la Comisión, Alexandra Ocles incluso señaló que “ha habido un pronunciamiento casi mayoritario tanto en el Pleno como en el bloque para sugerir que este artículo no sea integrado en el informe”.



Sin embargo, en la tarde, Ocles explicó que el tema minero se mantiene. Argumentó que el cambio de postura se debió a que el presidente de la Comisión, Richard Calderón, quien no estuvo presente en el debate en la mañana, explicó que “hay la necesidad de mayor inversión extranjera en minería, por lo que hay que promover un incentivo”.



Pese a ello, el vicepresidente de la Comisión y asambleísta de AP, Fausto Terán, señaló que el tema minero no generó una fracción en el bloque.



“El pronunciamiento de los asambleístas demuestra la libertad que hay. Muchos plantearon que se retire, otros que siga, pero eso no quiere decir que hay división”.



Los legisladores que votaron en contra del informe fueron las alternas de oposición Jenny Poveda y Sandra Landázuri, y el oficialista, Montgomery Sánchez.



En el enlace del pasado sábado, el presidente Rafael Correa defendió la actividad minera. “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, los que quieren eso preséntense a elecciones con esa propuesta y vamos a ver cuántos votos obtienen del pueblo ecuatoriano”, dijo al informar sobre la firma del contrato de explotación con la firma Lundin Gold.