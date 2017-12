Una fábrica de calzado en el sur de Quito se incendió

Eran cerca de las 16:45 de este martes, 26 de diciembre del 2017, cuando el fuego empezó a propagarse por las instalaciones de una fábrica de calzado ubicada en el sector de La Gatazo, en el sur de Quito.

Moradores del barrio se alarmaron al ver las llamas y enseguida llamaron al ECU 911 para reportar la emergencia. Cerca de 25 bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego. Luego de una hora de trabajos lograron sofocar las llamas.



Según informó el capitán José Zapata en el interior de la fábrica no se encontraba ninguna persona. “Por versiones de los dueños sabemos que la fábrica estaba en mantenimiento y por ello no había nadie en el interior”.



La Unidad de Investigación de Incendios realizará las pericias necesarias para determinar las causas que produjeron el incendio.



Del primer balance realizado por los bomberos se conoció que la parte afectada correspondía a la bodega de la fábrica. “La afectación es de un 10% del inmueble. Sin embargo, por el tema de las operaciones para controlar el fuego, sí hay más daños”, dijo el oficial.



Por su parte, Diego Reyes, propietario de la fábrica, señaló que esperarán el criterio de los bomberos para saber qué ocurrió. “El evento se produce en la bodega, en donde no hay ningún riesgo”



La fábrica funciona en ese lugar desde hace 15 años.