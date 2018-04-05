Un incendio en un hospital de Estambul obliga a evacuar a los pacientes
Un incendio se declaró este jueves, 5 de abril del 2028, en un hospital en Estambul, en Turquía, y obligó a evacuar a los pacientes, informó una televisión turca.
Las imágenes mostraban las llamas y un denso humo negro que envolvían el edificio en el distrito de Gaziosmanpasa, y grupos de pacientes en sus camas evacuados en plena calle.
Gaziosmanpaşa - Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın sonucunda resmi açıklamalara göre "ölü noktasında üzücü haber yok" denildi.— En Değerli Bilgi (@EnDegerliBilgi) 5 de abril de 2018
Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun.. pic.twitter.com/3axPGLScHz
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Alevler söndürüldü, binadan duman yükselmeye devam ediyor, can kaybı ve yaralı yok https://t.co/3dFpaCBR9P pic.twitter.com/ClNu1eYFWl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 5 de abril de 2018