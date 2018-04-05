PRODUCTOS SERVICIOS
Actualidad
JUEVES 05 DE ABRIL DEL 2018
La inflación de marzo fue del 0,06%, en Ecuador
Un profesor mata a 4 colegas y hiere a 3 en una universidad...
Policía Nacional impide movilización de arroceros al...
Chile advierte que la compra de criptomonedas es de...
Trump aplaude a México por disolver caravana de inmigrantes...
Ecuador apuesta por el multilateralismo ante los No...
Evo Morales dice que el proceso contra Lula es solo...
Lula tiene plazo hasta el próximo martes 10 de abril...
Prev
Next
Actualidad Mundo
5 de abril de 2018 10:50

Un incendio en un hospital de Estambul obliga a evacuar a los pacientes

Un incendio en un hospital de Estambul obligó a evacuar a los pacientes, este jueves 5 de abril del 2018. Foto: Tomada del Twitter, cuenta @evrenselgzt

Un incendio en un hospital de Estambul obligó a evacuar a los pacientes, este jueves 5 de abril del 2018. Foto: Tomada del Twitter, cuenta @evrenselgzt

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Agencia AFP

Un incendio se declaró este jueves, 5 de abril del 2028, en un hospital en Estambul, en Turquía, y obligó a evacuar a los pacientes, informó una televisión turca.

Las imágenes mostraban las llamas y un denso humo negro que envolvían el edificio en el distrito de Gaziosmanpasa, y grupos de pacientes en sus camas evacuados en plena calle.

Tags
Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)
11:27
La inflación de marzo fue del 0,06%, en Ecuador
11:21
Pau Gasol, sobre la chilena de Cristiano Ronaldo: ‘Un gol excepcional’
11:12
Un profesor mata a 4 colegas y hiere a 3 en una universidad de Turquía
11:02
Policía Nacional impide movilización de arroceros al puente de la Unidad Nacional, Guayaquil
1
En Guayaquil y Quito se realizan plantones por la liberación de los tres secuestrados
Familiares de los tres periodistas secuestrados piden sensibilidad en el manejo de información
Lenín Moreno dice que existe una 'preocupación muy grande' por la situación en la frontera norte
César Navas: 'La prioridad es que el equipo de trabajo regrese con vida'
El penco tuvo su muestra en la plaza Equinoccial en Quito
La pepa de pan es el bocado tradicional del afroecuatoriano
Nuevos diseños karankis y kayambis se muestran en la pasarela
Salasaka Manda evolucionó con música antigua
BLOGS 
  • Recientes
  • + Leidos
Historias sin fronteras
En barco o en auto: asistencia médica a lugares remotos de Sudán del Sur
Médicos Sin Fronteras
El guapo de la barra
Emelec, muy cerca de ser el mejor, incluso que BSC
Alejandro Ribadeneira
Historias sin fronteras
Curando heridas de guerra en Medio Oriente
Médicos Sin Fronteras
El guapo de la barra
Villacís es el Rey Midas del desastre
Alejandro Ribadeneira
Historias sin fronteras
Las duras decisiones que enfrentan las personas desplazadas en Aburoc
Médicos Sin Fronteras
El guapo de la barra
Emelec, muy cerca de ser el mejor, incluso que BSC
Alejandro Ribadeneira
1
Ecuador incrementará aranceles de artículos 'suntuarios'
2
Escándalo por la filtración de video íntimo de YouTuber mexicana
1
Ecuador incrementará aranceles de artículos 'suntuarios'
2
Escándalo por la filtración de video íntimo de YouTuber mexicana

© Derechos reservados 2018 Grupo EL COMERCIO Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de Grupo EL COMERCIO Términos y Condiciones.