Un incendio se declaró este jueves, 5 de abril del 2028, en un hospital en Estambul, en Turquía, y obligó a evacuar a los pacientes, informó una televisión turca.

Las imágenes mostraban las llamas y un denso humo negro que envolvían el edificio en el distrito de Gaziosmanpasa, y grupos de pacientes en sus camas evacuados en plena calle.



Gaziosmanpaşa - Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangın sonucunda resmi açıklamalara göre "ölü noktasında üzücü haber yok" denildi.



Tüm İstanbul halkına geçmiş olsun.. pic.twitter.com/3axPGLScHz — En Değerli Bilgi (@EnDegerliBilgi) 5 de abril de 2018