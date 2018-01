Incendio destruye doce locales de diversión nocturna en Valparaíso, Chile

Un incendio de grandes proporciones destruyó en la madrugada de este jueves 4 de enero del 2018 al menos una docena de locales de diversión nocturna en el sector céntrico del puerto chileno de Valparaíso, según informaron fuentes policiales y los bomberos.

El fuego comenzó pasadas las 01:00 horas de hoy (04:00 GMT) en el bar Bahía, en el sector de avenida Errázuriz y Bellavista, en el principal puerto chileno y se extendió con rapidez a los establecimientos contiguos, indicaron las fuentes.



De acuerdo con los primeros peritajes, las llamas se originaron en un fallo del sistema eléctrico en la primera planta del inmueble y su expansión se facilitó por la ausencia de cortafuegos en las murallas divisorias entre los locales afectados.

A esta hora trabajan 14 Compañías en incendio declarado estructural en Av. Errazuriz con Bellavista a cargo del Comandante. pic.twitter.com/ZelODrII1Y — Bomberos Valparaíso (@CBV1851) 4 de enero de 2018



"Estos locales no tienen cortafuegos internamente, hay seis locales que son de un solo propietario y, por ende, no tiene mayores medidas de seguridad para evitar la propagación", dijo los periodistas el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo.



Un total de quince compañías de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar la emergencia, con grandes atascos de tránsito en la mañana.



"Hasta el momento no hay lesionados, se evacuaron a todos oportunamente. Las condiciones de la estructuras son complejas y hacen que el trabajo de Bomberos se dificulte", dijo a radio Cooperativa el director regional de Emergencia de Valparaíso, Guillermo de la Maza.



"Sin duda hay una pérdida importante de inversión" añadió y anunció que durante el día se hará una evaluación de los daños, pérdidas económicas y de puestos de trabajo causados por el siniestro.