El impuesto predial se paga desde el 3 de enero; el valor a cancelar se puede consultar a través de un SMS

Año nuevo, cuentas nuevas. Desde el próximo martes 3 de enero del 2017, podrá pagar el impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito y acceder a los descuentos. No está previsto un aumento en los rubros del tributo.

Están habilitadas 2 000 ventanillas del sistema financiero. Para los que paguen en los 15 primero días, el descuento es del 10%. Quienes paguen desde el 16 hasta el 31 de este mes, accederán a una disminución de un 9%. El descuento irá disminuyendo un punto hasta el uno de junio. Si no aprovecha las rebajas, luego vendrán los recargos.



No se haga mucho lío para saber el valor que le toca pagar. Puede consultar el monto a través de este portal o llamando al 1800 456 789. Este año habrá una nueva vía para consultar cuánto le toca pagar. Tan fácil como mandar un mensaje al 6367 con el número de predio.



Para las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas hay otras opciones: las ventanillas habilitadas en las nueve administraciones zonales. Recuerde que para pagar solo requiere el número de cédula del dueño de la propiedad o el número del predio.



En el 2016 la recaudación no estuvo tan buena. Hasta el 20 de diciembre, se llegó al 72% de los pagos; es decir, USD 43,3 millones. Pero, lo presupuestado era de USD 60 millones. No se olvide que lo recaudado es parte del presupuesto para obras en los diferentes frentes de la ciudad.