USD 2,1 millones, en dos días por el predial en Quito

En el 2018 no solo el valor del predial aumentó. También la suma recaudada durante los dos primeros días fue mayor que en el 2017. Hasta las 18:30 del 2 de enero del 2018, el Municipio ya había recibido USD 2 112 880,04, frente a los USD 86 494,29 del 2017, en el mismo periodo.

Lo recaudado en estos dos días corresponde al pago de 47 711 predios. En cambio en el mismo periodo, en el 2017, solo pagaron 2280 predios.

Este año hubo una revalorización catastral aprobada hace dos semanas por el Concejo. Para realizar el trámite no es necesario acercarse al Municipio. El pago se puede hacer en bancos, cooperativas y mutualistas. Según el Cabildo, en la ciudad hay 200 ventanillas para el cobro. Sin embargo, para consultar el valor, la gente aún prefiere ir a las administraciones zonales del Municipio.



Delfina Heredia escogió la Administración Centro. “No voy a pagar esa cantidad. No me importa lo que pase”, dijo a su acompañante mientras salía de esa dependencia municipal.



“En el 2016 pagué USD 23. Hoy que averiguo lo de este año me dicen que es USD 396. Vivo en San José de Monjas Alto. Ahí no limpian ni las alcantarillas. La basura está en la calle porque rebosan los basureros. ¿Qué mejoras me están cobrando?”, dijo.



Jorge Cisneros decidió no pagar vía ‘online’. Decidió ir al Municipio para constatar el detalle de por qué su impuesto de incrementó a más del doble. “Salió que debo pagar USD 836, cuando el año pasado cancelé USD 390. Al menos necesito saber a qué se debe tal incremento en mi predial”, dijo.



“Si el avalúo se incrementó, el costo de predial también”, esa es la explicación que dieron las autoridades en un primer balance que se realizó la mañana de ayer. Según Francisco Pachano, director de Avalúos y Catastros del Municipio, para determinar la revalorización se toman en cuenta, sobre todo, las construcciones y mejoras realizadas en un predio, la posibilidad de construir más pisos y obras cercanas al inmueble, entre otras consideraciones técnicas.

Otro valor que se incluye este año en contribución por mejoras es el de la Ruta Viva, como una obra distrital. Según Santiago Betancourt, director tributario del Distrito, por Ley se establece que las inversiones por obras deben ser recuperadas por los municipios.



“Este año se inició la recuperación de la inversión en la Ruta Viva que asciende a USD 285 millones. Esto se debe recuperar en 10 años, por lo que ese valor se distribuye entre los ciudadanos”, dijo Betancourt.



Carlos Andrés Flores, director de Servicios Ciudadanos, señaló que la página web www.quito.gob.ec y el ‘call center’ 1800 456 789 son las vías más directas para consultar qué valor se debe pagar. También se puede enviar un mensaje de texto al número 6367 con la palabra “predio”.



Una vez que sepa el valor, es posible acercarse a una de las entidades financieras acreditadas para cancelar. Es importante que los contribuyentes consulten con su banco si la opción para pagar ‘online’ está habilitada.



En los casos en los que los contribuyentes no estén conformes con el valor que deben pagar o tengan dudas sobre el trámite, el Municipio informó que las direcciones de Catastro de cada Administración Zonal pueden atender las quejas o reclamos ciudadanos.

Cada dos años, el valor de este impuesto se incrementa, ya que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece una revalorización del los predios. Según Betancourt, ese incremento dependerá del avalúo que cada predio tenga.



Esa revalorización fue aprobada mediante Ordenanza del Concejo Metropolitano, el 22 de diciembre del 2017. Y, como parte de esa Ordenanza, se estableció que quienes son dueños de un solo inmueble cuyo costo llega hasta USD 70 000, solo pagarán el valor por la suma de la contribución al Cuerpo de Bomberos, contribución por mejoras y las tasa de seguridad. Bajo esta categoría, según el Cabildo, están 147 000 predios de la capital.



Con la Ordenanza, según Betancourt, si antes para un inmueble avaluado en USD 100 000 el predial se calculaba con el 0,45 por 1 000, ahora se lo hacer con el 29 por 1 000. Esto para reducir el impacto del incremento.



“Hemos logrado que el 30% de todos los incrementos sean de hasta USD 5. Y, si se contemplan los amentos que van hasta los USD 10, abarcaríamos el 50% de los predios con ajuste”, comentó Betancourt.