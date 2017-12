El impuesto predial se puede pagar desde el lunes 1 de enero, en Quito

Desde este sábado, 30 de diciembre del 2017, se puede consultar el avalúo de los predios y desde el lunes 1 de enero estará disponible la información sobre el valor del impuesto predial en la web del Municipio. El sistema del Cabildo se cerró el 28 de diciembre para actualizar la información necesaria para el cobro.

Los contribuyentes que paguen en la primera quincena de enero su impuesto predial tendrán un descuento sobre ese rubro del 10%, según Santiago Betancourt, director Metropolitano Tributario. Luego, hasta junio, se bajará el descuento a razón de 1% cada 15 días. Se trata de un incentivo tributario que busca mejorar la cantidad de recaudación.



Además, existe la figura del descuento por pronto pago en el caso de impuesto predial rural que mantiene un 10% de descuento entre el 1 de enero y el 14 de febrero. En cambio, si se paga desde el 16 de marzo hasta el 15 de agosto, el descuento será del 5%. A partir de esa fecha, ya no habrá descuentos, pero tampoco recargos para este tipo de predios.



Entre julio y diciembre, en cambio, habrá un incremento fijo del 10% sobre ese rubro para quienes no hayan pagado en el primer semestre del año.



Si todos los propietarios de bienes inmuebles en Quito pagaran el impuesto, se debería recaudar alrededor de USD 112 millones el próximo año. Pero tomando en cuenta los niveles de pago de los últimos años, el Municipio aspira recibir alrededor de USD 85 millones.



Betancourt señala que hasta fines de noviembre, en la ciudad se cobró cerca de USD 50 millones y se espera contabilizar lo cobrado durante diciembre. Este es un mes en que la gente suele intentar ponerse al día con sus obligaciones, por lo que se espera aumentar los dineros recaudados.



La gente que no pagó a tiempo este impuesto, tendrá recargos a partir de enero. Betancourt señala que se trata de un pago de interés progresivo de 50% adicional a la tasa activa referencial, es decir, que el pago resulta más caro que pagarle intereses a un banco. Los intereses se cobran de forma mensual y se aplican por mes completo. Si se paga el 1 o el 20 de febrero, los intereses correrán por enero y febrero completos.



Los promotores inmobiliarios y dueños de viviendas en construcción podrán conseguir un 50% de descuento para esos proyectos en marcha. El Municipio otorga este beneficio siempre y cuando un representante de la obra presente una solicitud. Se trata de un tipo de incentivo al sector inmobiliario para desarrollar este sector económico que impulsa el crecimiento de la ciudad y genera empleo.



Para los próximos dos años rigen nuevas fórmulas para calcular el impuesto predial en la ciudad. La semana pasada se aprobó una nueva ordenanza que busca disminuir el impacto de la revalorización de la ciudad. La idea es cumplir con el Cootad, que dispone revisar los avalúos de los predios progresivamente cada dos años, con el fin de equiparar el valor comercial con el catastral.



Según Betancourt, las nuevas fórmulas buscan un equilibrio para que si hubiera incremento en el impuesto, sea menos brusco. Por ejemplo, si alguien tenía una propiedad con un avalúo de USD 100 000 en el 2017, debía pagar un impuesto de USD 41. Si tras la revalorización, se le duplicara el avalúo, con la tabla vigente hasta este 31 de diciembre hubiese tenido que pagar USD 145 por el rubro del predial. Con la nueva tabla, el valor sería de USD 61.



En cambio, si una persona tenía una propiedad de un valor menor y ahora está avaluada en USD 100 000, tendría que pagar USD 27,60.



En la cartilla del impuesto predial constan, además de este que es el principal, otros rubros. Estos no se consideran para los nuevos cálculos de cobro ni para los descuentos. Se trata de la tasa de seguridad, que cuesta, según la zona en la que esté ubicado su bien, un valor de entre USD 3 y 27. Existe otra tasa, la contribución para el Cuerpo de Bomberos, que representa el 0,15 x 1 000 del avalúo.



Cómo pagar

​

Consulte el avalúo de su propiedad en www.quito.gob.ec a partir de hoy y el valor del impuesto a pagar desde el 1 de enero.



Consulte con su banco si tiene habilitado para hacer este pago en línea. También se puede cancelar con tarjeta de crédito.



En los balcones de servicios del Municipio y de las nueve administraciones zonales no hay cobros, pero sí hay ventanillas especiales para dar información.



Entre enero y junio del 2018 hay descuentos desde el 10% hasta el 1%. Entre antes se pague, mayor será el descuento.