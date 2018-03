Importadores de cerámica temen afectación por nuevo reglamento

La Asociación de Importadores de Cerámica Plana (Asimcep) aseguró este 28 de febrero del 2018 que la actualización del Reglamento Ecuatoriano RTE-INEN 033 referente a baldosas y cerámicas afectará a los pequeños importadores.

La presidenta del gremio, Dalila Gómez de Santos, señaló que entre las reformas del documento se establece la eliminación de la base de 5 000 m2 para la realización de pruebas de laboratorio y ahora aplicará para volúmenes inferiores.



El costo de las pruebas oscila entre USD 1 300 y USD 1 800, las cuales deben hacerse en el extranjero, pues Gómez de Santos aseguró que Ecuador no cuenta con la infraestructura para hacerlas.



Gómez de Santos dijo que esto encarecerá el valor del producto: “Me parece un despropósito seguir con estas medidas que paralizarán más la construcción”.



El Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), a través del Instituto Ecuatoriano de Normalización (Inen), ha difundido la actualización del reglamento que implican los sistemas de control de las importaciones, como pruebas de laboratorio y exigencias de rotulado.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), antes de la actualización las importaciones menores a 5 000m2 de baldosas podían ser certificadas si eran del mismo producto. La propuesta, ahora, implica que cada baldosa con diseños diferentes debe ser evaluada de forma individual.



La CCG advirtió que las restricciones previas eliminaron al 80% de las micro y pequeñas empresas importadoras de baldosas. La implementación en 2014 del primer reglamento sacó del mercado a más de la mitad de empresas de este negocio.



El gremio mencionó que el número de importadores de baldosas se redujo de 68 en el 2007 a 23 en la actualidad.



“El Gobierno no da tregua para permitir la reactivación del sector de construcción. La normativa afectará al sector de construcción que emplea baldosas como productos intermedios para sus acabados. Este tipo de medidas no ayudan a la reactivación de este sector que lleva más de 2 años de contracción”, afirmó la CCG en un boletín informativo.