Lo que más importó el país el 2017 fueron autos y medicinas

Autos livianos, medicina, manufacturas de metales, maquinarias industriales y electrodomésticos fueron los productos que más se importaron en el segmento no petrolero durante el 2017, según el Banco Central de Ecuador (BCE).

Entre estos sumaron USD 3 516 millones. Los principales países de compra fueron Corea del Sur, China, Japón, México y la Unión Europea.



El ranking lo encabezó el sector automotor, con un crecimiento de 94% con relación al registrado en el 2016.



La paulatina eliminación de las salvaguardias, vigentes desde marzo de 2015 hasta junio del 2017, y el desmontaje de los cupos para la importación posibilitaron una mayor oferta de modelos y precios más económicos. Esto dinamizó el sector, asegura Pietro Pilo, gerente general de la firma Ciauto.



Sin embargo, considera que comparar el 2017 con el año anterior no ofrece un panorama certero del sector, pues el 2016 fue un año “atípico”.



“Hubo un montón de restricciones y cupos para los automóviles. Eso hizo que el año (el 2016) estuviera a la baja”, señaló y agregó que “había una demanda muy represada que afloró” durante el año pasado.



En la recuperación del sector automotor incidió también la desgravación gradual de arancelaria para vehículos como parte del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE), que está vigente desde el 1 de enero del 2017.

Los importadores de vehículos livianos que cancelaban 35% de arancel antes del acuerdo pagaron 30,63% el año pasado. Y para este 2018 el arancel tendrá una segunda desgravación hasta el 26,25%.



Las medicinas fueron el principal producto importado del bloque europeo. En segundo lugar están las maquinarias industriales y sus partes; y en tercero, las vacunas, productos inmunológicos y plasma, que representaron 22% de las importaciones desde la UE.



Para el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, Mario Rafael Ayala, las importaciones de medicamentos acentúan el déficit en la balanza comercial para este rubro, de casi USD 80 millones.



Por eso considera fundamental la sustitución de importaciones, pues hay productos como vitaminas y analgésicos que se producen localmente. “Existe una capacidad ociosa, no aprovechada en las plantas farmacéuticas”.



En el 2017 se importó más de lo que se exportó en bienes no petroleros. Estas compras subieron 21% en comparación con el 2016.



Con ello, el déficit de la balanza comercial no petrolera llegó a USD 3 468 millones, aunque menor al promedio de la última década que fue de USD 6 119 millones.



Para el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Patricio Alarcón, el aumento de las importaciones se debe a un incremento del consumo de los hogares ecuatorianos durante el año pasado, debido a un aumento del gasto público del propio Gobierno.

El directivo comentó que el Gobierno inyectó liquidez en la economía para dinamizarla a través de un mayor consumo.



El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, considera que un mayor acceso al mercado europeo y la reducción del IVA están entre las razones del incremento de importaciones.



“El país se beneficia del libre comercio porque al bajar los costos de las importaciones somos más competitivos y productivos, beneficiando al consumidor y a los negocios”.



Alarcón considera que ni los programas de sustitución de importaciones ni las restricciones a las compras del exterior aplicados en el pasado han servido para fortalecer a la industria local en su conjunto.



En cifras totales, el crecimiento de las importaciones durante 2017 fue de 22%, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. La categoría de bienes de consumo fue la de mayor crecimiento con 31%, luego combustibles y lubricantes (28%), bienes de capital (19%) y las materias primas (18%).

En contexto

​

En junio del 2017 terminaron de desmantelarse las salvaguardias y se redujo el IVA del 14 al 12%, con lo cual se abarataron los productos importados. Las compras del exterior se incrementaron en un 22% durante el 2017, en relación con el año previo.