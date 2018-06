Tres impasses se han registrado entre el Cpccs y la Judicatura

LEA TAMBIÉN

Desde que se realizó el anuncio de la evaluación al Consejo de la Judicatura (CJ), el pasado 4 de abril, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se han generado tres confrontaciones entre las principales autoridades de ambas instituciones.

A Gustavo Jalkh, presidente del CJ, le sorprende los adjetivos que ha utilizado Trujillo para referirse al trabajo de la institución que preside.



Él dice que no existen problemas personales con el titular del Cpccs y destaca que fue su alumno en la Universidad Católica. Luego compartieron la docencia en la Universidad Andina Simón Bolívar.



El incidente más reciente se registró el jueves pasado, cuando los vocales de la Judicatura respaldaron a Jalkh y salieron de la sala. Esto, luego de que Trujillo haya insistido a Jalkh que ocupe un lugar cerca de sus compañeros que aún no realizaban su defensa oral en medio de los descargos sobre el proceso de evaluación al CJ.



Según Jalkh, él tomó en primera instancia las palabras de Trujillo como una invitación y un acto de delicadeza. Por eso respondió que estaba bien

junto con el público.



Sin embargo, la percepción cambió cuando escuchó decir a Trujillo que no tenía “jerarquía” para no acatar la orden. El tema tomó relevancia cuando amenazó con llamar a la Policía “para reducirlo” al lugar que le correspondía.

“Con el mayor respeto me retiré porque había personas en el público que ya empezaban a generar incidentes”, dijo.



Desde Comunicación del Cpccs señalaron ayer (viernes 1 de junio del 2018) que Trujillo no daría declaraciones hasta este lunes, cuando se presente el informe sobre la evaluación a los vocales del CJ.



El vocal del Cpccs, Xavier Zavala Egas, dijo que el incidente es parte de las sensibilidades encendidas por las declaraciones que se han realizado en ocasiones anteriores.



Una segunda confrontación tomó dimensiones el 2 de mayo pasado. En una sesión, Trujillo llamó “caterva de cómplices de violadores de derechos humanos” a los integrantes de la Judicatura. Esto fue recordado por Jalkh, quien presentó el jueves su defensa oral en el marco de la evaluación al CJ.



En la sesión del 2 de mayo, el Cpccs aprobó una resolución con la que advirtió a la Judicatura que en caso de asumir las medidas cautelares -que reactivan los concursos de fiscales-, destituirá a sus autoridades inmediatamente por un incumplimiento de funciones.



El primer episodio que desató las confrontaciones entre ambas autoridades fue el 14 de abril. Ese día se cumplía el plazo de siete días para la entrega de los informes de gestión del Consejo de la Judicatura. Esa institución presentó 258 887 hojas certificadas.



Los documentos se compilaron en 235 cajas, que llegaron en un camión. Los empleados de la Judicatura tardaron cuatro horas en descargarlos. Jalkh señaló ayer que esa acción no la hizo para generar fastidio del Cpccs, sino para cumplir con lo que le había solicitado.