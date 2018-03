El IESS investiga cambio de bebés en Hospital San Francisco en Quito

Autoridades del Hospital General San Francisco, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reconocieron el cambio de dos bebés en las instalaciones de esta casa de salud. Así se explicó la tarde de este jueves 1 de marzo del 2018 en un comunicado emitido por dicho establecimiento.

Diego Recalde, director administrativo, calificó como “penoso” a este hecho, que se dio a conocer en horas de la mañana. Con carteles en mano, los familiares de las menores de edad pidieron justicia. Las madres Camila Pérez y Andrea Quirola protestaron junto a familiares y amigos.



Quirola, quien dio a luz hace 18 días, recuerda que no vio a su hija tras el nacimiento. Al siguiente día le dieron la noticia de que la bebé fue trasladada a una incubadora por haberse contagiado con una bacteria.



La desesperación hizo actuar a esta madre. Más cuando notó que la niña –identificada como suya– no tenía sus facciones. Tampoco usaba la ropa que entregó a las enfermeras de esta casa de salud. Eso le generó dudas, explicó.



Una sensación similar sintió Camila Pérez, quien también dio a luz hace 18 días. Cuando le pasaron a su hija se percató de que en su manilla tenía el apellido Quirola. Pese a que alertó del hecho no le dieron importancia, relató. Ella salió con la bebé pero luego de unos días regresaron por inconvenientes en su salud.



Estos hechos levantaron una alarma en el hospital y con ello el compromiso de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades del personal que intervino en el caso. Así lo indicó Recalde, quien mantuvo una reunión de más de cuatro horas con las mujeres.



Adicionalmente se ofreció brindar una apertura para las investigaciones que realicen las autoridades de las entidades de control. Se garantizará una “absoluta transparencia dentro del proceso”, dijo el funcionario.



La reunión incluyó una visita de las madres a sus hijas, quienes se encuentran internadas en el hospital. Según el comunicado, las menores presentan una evolución favorable en su salud. Sin embargo, serán trasladadas a otro establecimiento. No se adelantó el nombre por pedido de las mujeres, dicta en el documento.



La directora médica del Hospital, Jenniffer Florencia, se comprometió a brindar las atenciones y chequeos médicos a las niñas.



El representante legal de las madres, Carlos Cisneros, explicó que confirmaron el cambio de las niñas con un examen de ADN. Ambas interpusieron una denuncia en la Fiscalía por el posible delito de supresión o alteración de la identidad. Se espera una respuesta.



En la reunión, también, estuvo presente el director general del IESS, Carlos Vallejo.



Sobre el tema, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), en un comunicado, explicó que se harán las investigaciones necesarias para dar con los responsables del hecho. Anunciaron posibles sanciones, según lo dicta la normativa ecuatoriana (Ley Orgánica de Salud).