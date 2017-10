El IESS asentó mal la deuda del Fisco en sus estados financieros

Un informe de Contraloría emitido el 13 de octubre pasado señala que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no hizo el asiento contable de la deuda del Estado de la manera correcta en sus estados financieros.

El año anterior, la entidad había eliminado de sus balances financieros el monto adeudado por el Estado por atenciones médicas a personas de la tercera edad y con enfermedades catastróficas. Argumentó que dio de baja estos valores luego de que una comisión conformada entre el IESS y Finanzas concluyera que “no existe deuda exigible por la falta de Reglamento a la Ley de Seguridad Social”.



Sin embargo, el 20 de junio pasado, un examen especial emitido por la Contraloría determinó que el Estado le debe al Seguro Social y que tiene que restituir esos valores a sus estados financieros.



En ese entonces, el examen especial de la Contraloría concluyó que la comisión no tenía como objetivo determinar la existencia de la deuda, sino determinar los valores a pagar.



La Contraloría dio seguimiento a sus recomendaciones y emitió un informe el 13 de octubre pasado. De acuerdo con ese documento, el Estado debe al IESS USD 2 880 millones hasta el 26 de junio del 2017.



Sin embargo, la entidad solo incluyó como deuda del Estado USD 1 968 millones. El rubro corresponde a las atenciones médicas a jubilados. Y los USD 911 millones correspondientes al pago adeudado por enfermedades catastróficas se incluyeron como “otras cuentas por cobrar” cuando lo correcto era asentarlos como “Deuda del Estado”.



Si bien la Contraloría reconoce que la Ley de Seguridad Social establece que el pago de este rubro ese con cargo al Estado, empleadores y afiliados, también enfatiza que la Constitución está sobre la Ley y señala que la atención a esos grupos vulnerables se hará con cargo al Estado.



El documento agrega que desde el 24 de febrero del 2015, fecha en la que se emitió el primer informe sobre la deuda, transcurrieron 960 días sin que el IESS con el Ministerio de Finanzas hayan establecido los valores adeudados ni la forma de pago.



Los informes de Contraloría mencionan a nueve funcionarios, por omisiones en el proceso de definición de la deuda, porque no pusieron reparos a la eliminación de esta y, en otros casos, porque suprimieron esa obligación de los balances financieros.



Este Diario consultó vía correo el tema este martes, 17 de octubre, al IESS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



Sin embargo, Richard Espinosa, presidente del IESS, ha señalado en días pasados que la Contraloría les pidió constituir una comisión que se encargara de revisar todos los documentos vinculados a los hospitales del país.



La revisión incluye la facturación de hospitales y centros de salud de la entidad.



“Lo estamos haciendo. Nos falta alrededor de un mes, porque nos planteamos tres meses para lograr ese objetivo. Después nos pondremos de acuerdo con Ministerio de Finanzas para que proceda al respectivo pago”, señaló Espinosa.