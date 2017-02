IESS confirma que sacó de sus balances deuda del Estado

El retiro de USD 2 506,7 millones de los estados financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre los meses de agosto y septiembre del 2016 que se reportaban como “Deuda de Gobierno”, fue justificado por la entidad.

Con un pronunciamiento vía mail, la entidad aseguró que la “supuesta deuda es inexistente, incuantificable e indeterminada”, ya que no se estableció un reglamento para su aplicación.



La Ley de Seguridad Social señala que la entidad prestará atención médica de jubilados y de las personas con enfermedades catastróficas del IESS con el aporte del Estado. Según el IESS, no se puede determinar ningún rubro adeudado ya no se documentaron las atenciones brindadas en administraciones pasadas.



Además, dijo que “no existe marco normativo técnico que permita cargar estas prestaciones a las cuentas por cobrar del Estado”, por lo que tras un informe, se procedió a hacer los asientos contables en los estados financieros de septiembre pasado.



“Nos sorprende que un tema que fue aclarado oportunamente ante la ciudadanía a través de distintos medios se reabra con claros propósitos electorales”, dijo el IESS.



El tema inquieta a los jubilados y fue motivo de una reunión de la Asamblea de Jubilados y Pensionistas Adultos Mayores. Edison Lima, presidente de la agrupación, señaló que una de las conclusiones del encuentro fue que la autoridad del IESS “no tiene sustento técnico legal ni asesoría correcta”. Lima manifestó que de acuerdo a los documentos oficiales, la deuda existe.



Insistió en que hay documentación firmada por las autoridades el IESS y del Ministerio de Finanzas, de los años 2008, 2010 y 2012. Además señaló que hay un informe de la Contraloría sobre la deuda. “Son cuatro documentos que garantizan el compromiso de pago”, dijo Lima.

Revisando la documentación de respaldo y las normativas vigentes, los jubilados prevén reunirse la próxima semana con asesores técnico matemáticos y actuariales, y constitucionales para continuar con el reclamo. Indicó que exigirán que el Consejo Directivo y la Dirección General del Instituto observen la Constitución y cumplan en solicitar el pago de los rubros correspondientes al fondo de salud.



Los jubilados acudirán también a la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para que soliciten información relacionada a pensiones, a salud y al incremento de pensiones de 2017 que fue menor al habitual.



En enero pasado, el IESS además incrementó las pensiones para los jubilados a la entidad. Lo hizo con base en la reforma a la Ley de Justicia Laboral que estableció en abril del 2015 que el alza se hará con base en la inflación. Antes de ese año se hacía de manera escalonada : quienes más reciben (4,4% y quienes menos reciben el 16,6%). El tema también será analizado por la Asamblea de Jubilados la próxima semana.