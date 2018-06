IESS aclara caso del afiliado que pide una derivación al exterior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en un comunicado publicado en su portal, hizo un llamado a un paciente para que “decida someterse a una cirugía” en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Se trata Daniel Alvarado Quiñónez, de 33 años.



El paciente fue atendido en diciembre del 2017 en el Hospital José Carrasco Arteaga del IESS, en Cuenca. En esta casa de salud fue diagnosticado con ‘globus yugular’ para tratamiento quirúrgico. Luego de ello, el hombre fue remitido al Hospital Carlos Andrade Marín, localizado en Quito. Pero familiares, que residen en Cuenca, solicitaron el traslado al Hospital de Guayaquil.



En esta casa de salud, el 15 de junio del 2018, el paciente recibió una evaluación por neurocirugía y se determinó que se debe realizar un tratamiento endovascular (tres a cuatro sesiones) y, posteriormente, una gamma cirugía. La hospitalización se planificó para el lunes 18 de junio y la cirugía para el miércoles 20.



Tras una llamada telefónica de un familiar se expresó la “indecisión” de Alvarado para someterse a este tratamiento. Se dice que se esperaba la valoración de un médico mexicano. Con ello se suspendió la cirugía de forma temporal. Todo esto se explica en el comunicado del Seguro Social.



La historia de Alvarado fue recogida el viernes 15 de junio del 2018 en el Diario El Mercurio, de Cuenca. En este se reseña que el afiliado, quien tiene un tumor en la base de su cráneo, solicitaba la derivación para ser operado en el exterior.



Su caso –dice en el texto del Diario cuencano– no es muy común en el país, “por esto no existe un profesional que pueda operarlo aquí, de ahí que requiere viajar a operarse en México donde hay un médico con experiencia en estos casos”.



Además, se explica que “la preocupación del paciente es que desde diciembre del 2017 no le han dado solución en el IESS que puede tramitar la derivación internacional y por esto pide celeridad en el proceso”.



Sin embargo, en el comunicado del IESS, se explica que se espera que “el paciente se decida para someterse a la cirugía" en el Hospital de Guayaquil. Incluso se dice que la cirugía se hará con el doctor Luis Jairala Zunizo, quien es especialista en neurocirugía y tiene experiencia en aneurisma cerebral, embolización de tumores vasculares, cerebrales, extracerebrales y otros.



La entidad señala que en el Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, se ha realizado más de 1 000 cirugías exitosas de ese tipo. “Por lo tanto, por el momento no es necesaria la derivación internacional del paciente; contamos con el equipamiento y especialistas capacitados para realizar este tratamiento y cirugía que necesita el paciente para mejorar su salud”.



Y se insistió de que el IESS “está en la capacidad de realizar el tratamiento endovascular y posterior gamma cirugía que requiere el paciente”.