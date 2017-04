HRF condena sanción a medios, investigación a Cedatos y procesos en contra de Anticorrupción

La sanción impuesta a siete medios de comunicación y el proceso en contra de una encuestadora recibieron la condena de Human Rights Foundation (HRF), este miércoles 26 de abril del 2017.

La entidad publicó un extenso comunicado al respecto en su página web, en donde rechaza “procesos administrativos y judiciales para silenciar a medios de comunicación independientes, miembros de la oposición democrática, y a empresas encuestadoras”, tras las elecciones del 2 de abril.



En este contexto, Thor Halvorssen, presidente de HRF, dijo, según el comunicado, que Moreno “tiene la oportunidad única de cambiar las cosas de un plumazo y restaurar un sistema democrático pleno en Ecuador, donde la prensa y la oposición democrática no estén constantemente perseguidos por el Gobierno”. Sin embargo, Halvorssen cree que este cambio no se logrará por pedidos de tolerancia y ni por mensajes en Twitter, sino con medidas como la derogación de la “draconiana” Ley Orgánica de Comunicación, como un primer paso hacia la democratización.



Además, considera que Moreno debe dar garantías de independencia de la justicia. “De lo contrario, Moreno perderá la oportunidad de pasar a la historia como un demócrata, y en vez de ello será visto como un apéndice autoritario de Correa”, dijo Halvorssen.



La reacción se debe a la multa de USD 3 750 que impuso la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) a Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, La Hora, Expreso, El Universo y EL COMERCIO, por no haber difundido un reportaje de un periódico argentino.



Además, la organización expone la “persecución penal y amenazas de muerte” en contra de Cedatos y de Participación Ciudadana, con respecto de los resultados de encuestas a boca de urna y conteo rápido de la segunda vuelta electoral.



En el comunicado se recogen expresiones de Halvorssen, sobre la contienda electoral que, según su criterio, no fue “ni libre ni justa ni arbitrada por un sistema electoral confiable e imparcial, el régimen autoritario-competitivo de Rafael Correa ha sido reelecto en la figura de su exvicepresidente Lenín Moreno, y esto queda patente en la persecución judicial, los allanamientos abusivos y las múltiples sanciones que han resultado tras las elecciones”.

Además, la fundación critica el allanamiento a las oficinas de Cedatos y subraya que es una empresa con 41 años de funcionamiento en Ecuador y miembro de Gallup International.



Otro tema criticado por FHR es el proceso judicial en contra de los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción, iniciado por el contralor General del Estado, Carlos Pólit. Los acusados fueron sentenciados, pero finalmente, los abogados de Pólit retiraron la causa, minutos después de que el presidente electo Lenín Moreno lo sugiriera a través de su cuenta oficial de Twitter.