El 88% de hospitales venezolanos tiene fallas en el suministro de medicinas

El 88% de los hospitales en Venezuela presenta fallas en el suministro de medicamentos, reveló este lunes, 19 de marzo del 2018, una encuesta realizada por un grupo de médicos y la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento del país caribeño, que ofrece estos datos para informar sobre la crisis del sector salud.

"Esto se traduce en que los venezolanos van a un hospital y les dicen: Compre el kit para las cirugías, compre los antibióticos, compre cualquier sonda o medicina porque de igual manera el material médico quirúrgico está en 79% de escasez", dijo el presidente de la Comisión, el médico y diputado opositor José Manuel Olivares.



El parlamentario, que presentó en una rueda de prensa la "Encuesta Nacional de Hospitales" junto a la Red Médicos por la Salud, informó además que el 53% de los quirófanos de los hospitales "no son operativos" y "esa es la explicación de por qué los venezolanos son trasladados de hospital en hospital para que los puedan operar".



Esta misma encuesta reveló el año pasado que el 78% de los centros tenían fallas en el suministro de los medicamentos y que 51% de los quirófanos no estaban funcionando.



La encuesta se realiza con base a los datos reportados por los más de 1 100 integrantes y profesionales de la salud que tiene la organización de Médicos por la Salud en el país.



Para este informe se evaluaron "más de 104 hospitales públicos" y 33 privados en 21 estados, excepto en Amazonas (sur) y Delta Amacuro (este), debido a que no tienen representantes en estas zonas, que son de "menos población".



Asimismo, el 100 % de los laboratorios de los centros hospitalarios presentan fallas o funcionan de manera intermitente debido a la falta de reactivos, y en 66 % de los nosocomios tampoco cuentan con fórmulas lácteas para alimentar a los niños.



Además el 96% de las cocinas de los hospitales no funcionan.



"Hay 94% de escasez en rayos X en los hospitales de Venezuela, en los servicios de tomografía 97% funcionan de manera intermitente", dijo Olivares y añadió que en el 79% de los centros de salud hay fallas con el agua.



Olivares dijo que a partir de este año van a comenzar a trabajar para reportar las distintas enfermedades que hay en el país y las tasas de mortalidad.



Venezuela atraviesa una escasez de medicinas agudizada desde hace más de tres años.



Los médicos y representantes de la sanidad pública han denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones de las infraestructuras hospitalarias, la falta de fármacos y la escasez de material médico.



Hoy mismo un grupo de trabajadores y pacientes del Hospital Clínico Universitario (HCU) de Caracas protestó por los bajos ingresos de los empleados del sector salud y la falta de recursos médicos, lo que ha provocado la pérdida de la calidad de la atención en los centros asistenciales.