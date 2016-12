Se extiende el horario para matricular los autos en Quito

El miércoles 28 de diciembre de 2016, los centros de revisión y matriculación del Valle de Los Chillos, Bicentenario y Quitumbe abrirán hasta las 2O: 00. El horario se extendió ya que el plazo para cumplir con el trámite, vence el jueves 29 de diciembre.

La Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) informó que, para quienes no alcancen a cumplir con la revisión y matriculación de 2016, a multa es de USD 100. De esa cifra, USD 25 corresponde a la multa por no matricular el vehículo en el mes correspondiente, otros USD 25 por no cumplir con el proceso durante el 2016 y, los USD 50 restantes por no cumplir con la revisión técnica. De ahí que los ciudadanos que no han cumplido con este trámite, cerca de un 8% de los dueños del parque automotor, traten de hacer este trámite a como dé lugar.



Según Mariela Veloz, directora de Matriculación de la AMT hay propietarios que pasa la revisión pero no termina y no matricula. Veloz dice que faltan por revisar un 35 000 carros , pero contando con esos que pasaron la revisión y no matricularon y los que faltan por finalizar el trámite son 75 mil.

"Tenemos cerca de 35 vehículos por pasar la revisión. Sin embargo, la cantidad de vehículos que aún no se matriculan, creemos que asciende a 75 mil", dijo.



Esto se da porque hay personas que no culminan su proceso después de la revisión y no lo registran en el sistema. Como referencia, Veloz señaló que, en el 2015 se cerró con cerca de 480 mil vehículos que conformaban el parque automotor de Quito. Para este año que termina, Veloz señaló que esa cifra aumentará a 500 mil.



Para el jueves la AMT prevé una asistencia importante de ciudadanos en sus centros de atención. La última cita que entregará el sistema será a las 16:30.