Hong Kong y Macao en alerta por el tifón Khanum

Hong Kong y Macao declararon el domingo, 15 de octubre del 2017, una alerta de nivel 8 (sobre un máximo de diez) ante la cercanía del tifón Khanum, que incluye importantes restricciones en el tráfico aéreo, marítimo y rodado.

Macao (una península y una isla) suspendió todo el transporte marítimo y los autobuses públicos, mientras que un total de 61 vuelos han sido cancelados.

Además, las autoridades de la excolonia portuguesa han recomendado a ciudadanos y turistas que permanezcan en el interior de viviendas y hoteles y estén atentos a indicios de inundaciones causadas por las fuertes lluvias previstas.



En Hong Kong, muchos de los transbordadores con destino a las islas que rodean la península de Kowloon han sido suspendidos, igual que la gran mayoría de los autobuses del transporte público, anunciaron las autoridades.



En el aeropuerto se han anunciado ya algunas cancelaciones y retrasos, aunque se prevén más durante el curso del día. También se han suspendido todas las actividades escolares previstas para hoy.

El observatorio meteorológico de Hong Kong ha recomendado a la población que no practique deportes acuáticos y no se acerque a las costas, ya que se esperan algunas inundaciones por las fuertes lluvias y la marea más alta de lo normal.



Las autoridades chinas emitieron una alerta naranja (la segunda en gravedad) el sábado y ordenaron a los barcos situados en las zonas afectadas que no salgan de puerto.



Khanum tiene vientos sostenidos de unos 120 kilómetros por hora con rachas de hasta 180, y está previsto que toque tierra la mañana del lunes en la isla china de Hainan (sureste).