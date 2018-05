Honduras defiende presidir Asamblea ONU por pacto y derechos países pequeños

LEA TAMBIÉN

Honduras defendió este viernes, 4 de mayo del 2018, su candidatura a presidir la Asamblea General de la ONU frente a la propuesta de Ecuador, subrayando la necesidad de que se respeten los acuerdos sellados y de que las naciones más grandes no arrinconen a las pequeñas.

Los dos países latinoamericanos aspiran a dirigir el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General y están enfrascados en una disputa diplomática, pues Honduras defiende que había un pacto para respaldar su candidatura que Ecuador ha roto.



Las candidatas, primero la hondureña Mary Elizabeth Flores y después la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presentan este viernes sus programas y se someten al examen del resto de Estados miembros.



Flores, actual embajadora de Honduras ante la ONU, subrayó que los acuerdos, ya sean privados o en el ámbito internacional, deben respetarse si se quieren proteger los valores de paz, armonía y entendimiento de Naciones Unidas.



"Si en diplomacia se rompen los hilos cohesivos de lo acordado, ya sea bilateral o multilateralmente, qué esperanza queda para el considerable número de países menos favorecidos del mundo de que sus derechos no serán pisoteados", se preguntó.



Flores recordó además que su país lleva trabajando en la candidatura desde 2012 y que, a diferencia de Ecuador, nunca ha ocupado la presidencia de la Asamblea General.



"Ninguna nación debería presumir que tiene más derechos como para ocupar el mismo puesto más de una vez, mientras otros países que no han tenido una oportunidad igual quedan relegados a una lista de espera indefinida", señaló.



La diplomática hondureña recordó que la práctica en la Asamblea General, además de que la presidencia rote entre regiones, siempre ha sido que ningún país repita en el puesto.



Flores insistió en que la elección entre ella y Espinosa "no es un examen de la persona, sino un análisis de los principios" que inspiran a Naciones Unidas.