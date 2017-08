Un hombre es inculpado en Italia por secuestrar a una modelo británica

Un polaco de 30 años fue inculpado por secuestro por la fiscalía de Milán que lo acusa de haber drogado y raptado a una modelo británica para, al parecer, venderla en subasta en internet como esclava sexual, anunció este sábado 5 de agosto del 2017 la policía.

Lukasz Pawel Herba, de 30 años, fue inculpado por haber organizado el secuestro, indicó el fiscal adjunto de Milán, Paolo Storari, que estimó por creíble la versión de los acontecimientos que dio el sospechoso.



La joven modelo de 20 años, cuya identidad no fue revelada, recibió una inyección de ketamina, un analgésico utilizado como droga, cuando se presentó a una sesión de fotos falsa cerca de la estación central de Milán (norte) el 11 de julio.



Su secuestrador y un cómplice la habrían desnudado, fotografiado y maniatado para luego transportarla en el baúl de un coche desde Milán a una casa de campo situada en la localidad de Borgial, en la región del Piamonte (noroeste).



Los investigadores no pudieron determinar si Herba intentó realmente vender a su víctima en subasta en internet, o si se trataba de una amenaza para obtener 300 000 euros en Bitcoins al agente de la modelo y a su familia.



Según la policía nadie participó en la subasta y es imposible saber con certeza que el sospechoso disponía de contactos necesarios para organizar una operación de ese tipo o si se trata de una explicación inverosímil.



“Lo que es seguro es que se trata de un hombre muy peligroso que drogó a su víctima apenas fue secuestrada y que la puso en un gran bolso de viaje en el baúl de un coche”, declaró Paolo Storari en una conferencia de prensa.



“Su versión de los hechos es apenas creíble, pero no niega haber estado con ella durante su desaparición”, agregó.



El 17 de julio Herba dejó a la mujer en Milán cerca del consulado británico, y luego fue detenido.



Le dijo que la soltaba porque tenía un niño menor y que tales secuestros estaban prohibidos por “la Muerte Negra”, una red clandestina que actúa en internet de la que asegura forma parte. La policía indicó que no estaba segura de la existencia de esa red.