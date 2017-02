82% de los hogares de Venezuela viven en la pobreza, según encuesta

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) presentada este viernes 17 de febrero del 2017 y realizada sobre 6 500 familias por las principales universidades del país reveló que 82% de los hogares venezolanos vive en pobreza y se ha convertido en el "más pobre de América Latina".

"Por primera vez en la historia (...) ahora llegamos a 82% de hogares en pobreza", dijo uno de los miembros del grupo que practicó el estudio, el psicólogo social Ángel Oropeza, en el programa de radio del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba.



El estudio, que refleja datos correspondientes al 2016, fue realizado por las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB).



Oropeza, profesor de la UCAB y de la USB recuerda que esta encuesta se ha realizado por tres años seguidos desde 2014 y que desde ese año hasta el año pasado, el cambio en la calidad de vida de los venezolanos ha sido "brutal" pues se pasó de 48% de pobreza al 82%.



El psicólogo indicó que "hay 52% de pobreza extrema, es decir más de la mitad de las familias venezolanas, de hogares de venezolanos, en pobreza extrema" y que "apenas tenemos un 18% de hogares no pobres".



"Una cosa que nos sorprendió muchísimo en el año 2016 es que (...) 75% refirió pérdida de peso no controlado, o sea, perdió peso sin querer en un promedio de 8 kilos y medio, y en el caso de los más pobres eso llega a más de 9 kilos", apuntó el profesor.



De acuerdo con el estudio, hay 9,6 millones de venezolanos que come dos o menos comidas al día con la frecuente ausencia de proteínas en sus platos.



Venezuela sufre una severa escasez de alimentos y productos básicos enmarcada en una crisis económica que se refleja en una inflación galopante, un índice que se percibe en los constantes aumentos de los precios pero que se desconoce porque el Banco Central (BCV) no ha ofrecido datos desde fines de 2015.



Las proyecciones más conservadoras, sin embargo, apuntan a una cifra que se estima muy por encima del 180,9% que fue el último dato ofrecido por el BCV como índice de inflación del 2015.